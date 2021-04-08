"Очень много проблем": Эдвард Бил дал первое интервью после серьезного ДТП

"Сейчас очень много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией", - сказал он в ответ на вопрос своих о дальнейших действиях. Также Эдвард заявил, что готов бросить все свои возможности и силы, чтобы спасти жизнь потерпевшей.

Известно, что лично с потерпевшей Эдвард еще не встречался, а все дела ведет через ее представителей. Как признался блогер, он уже договаривается о продаже всех принадлежащих ему автомобилей для сбора необходимой на лечение Марии суммы. По его словам, она может дойти до 5 миллионов рублей (почти 55 тыс. евро), и все эти деньги придется отдать.

"Если бы можно было все поменять, поменяли бы",

- признается Бил. Помимо этого Бил все еще настаивает на том, что его машину подрезал Mitsubishi. Напоследок Эдвард сказал, что при возможности, он бы поменялся с потерпевшей местами.

Напомним, крупная авария с участием блогера произошла 1 апреля в Москве на Садовом кольце, в ДТП попало пять машин. Одна из пострадавших оказалась в реанимации и находится в коме. Изначально Эдвард Бил был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого. В пятницу, 2 апреля, блогер признал, что он был за рулем синей Audi, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП.