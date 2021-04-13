Работа в песчаных карьерах, тюрьма и жизнь на улице: Фрэнсис Нганну - чемпион UFC с самым сильным в мире ударом

"Это самый страшный парень, которого я когда-либо видел в своей жизни", - так о Фрэнсисе Нганну в 2019 году сказал комментатор UFC Джо Роган, который пророчил камерунцу большое будущее. Два года спустя Нганну стал чемпионом UFC.

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Фрэнсис выступает в UFC с 2015 года. За это время он одержал 11 побед и потерпел два поражения, последнее из которых - в июле 2018 года. Многие называют Нганну бойцом с самым сильным ударом в мире, а сам он является преданным поклонником легендарного Майка Тайсона.