Избившему модель блогеру Mellstroy назначили судебно-психиатрическую экспертизу

По этому делу правоохранительные органы назначили дополнительные судебные экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствием было установлено, что молодой человек во время стрима на популярном онлайн-видеохостинге напал на свою знакомую - 21-летнюю москвичку модель Алену Ефремову. После произошедшего девушка обратилась в полицию. Врачи установили, что пострадавшая получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица, шеи и груди.

В октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело. Видеоблогеру может грозить два года тюрьмы. Сейчас Бурим находит под подпиской о невыезде. Ведется дополнительное расследование.