Вс, 11.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Избившему модель блогеру Mellstroy назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Уголовное дело было возбуждено против 22-летнего российского видеоблогера Андрея Бурима (Mellstroy) в октябре 2020 года. В прямом эфире парень напал на 21-летнюю москвичку. Об этом сообщает Пятый канал. 

По этому делу правоохранительные органы назначили дополнительные судебные экспертизы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствием было установлено, что молодой человек во время стрима на популярном онлайн-видеохостинге напал на свою знакомую - 21-летнюю москвичку модель Алену Ефремову. После произошедшего девушка обратилась в полицию. Врачи установили, что пострадавшая получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей лица, шеи и груди.

В октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело. Видеоблогеру может грозить два года тюрьмы. Сейчас Бурим находит под подпиской о невыезде. Ведется дополнительное расследование. 

Напомним, 2 декабря 2020 года российский стример Reeflay два часа вел прямой эфир на YouTube, пока на диване рядом с ним лежал труп его подруги. Ранее он выставил ее в одном белье в коридор и открыл дверь на улицу. Спустя два дня блогера, известного своими треш-стримами, арестовали по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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