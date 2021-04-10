В Иецавском крае у девяти умерших норок констатирован Covid-19

От Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получена информация об одном заболевшем работнике зверофермы. Продовольственно-ветеринарная служба проводит мероприятия по безопасности, чтобы не допустить выход заболевания за пределы зверофермы. Ограничена территория, остановлено перемещение животных и продуктов животного происхождения на и с зверофермы.

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