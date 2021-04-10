Сб, 10.04.2021
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Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения

В Иецавском крае у девяти умерших норок констатирован Covid-19

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В Иецавском крае на звероферме предприятия Baltic Devon Mig у девяти умерших норок обнаружен возбудитель Covid-19, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения. Всего на звероферме около 60 000 норок, однако заболевание подтверждено у девяти умерших животных.

От Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получена информация об одном заболевшем работнике зверофермы. Продовольственно-ветеринарная служба проводит мероприятия по безопасности, чтобы не допустить выход заболевания за пределы зверофермы. Ограничена территория, остановлено перемещение животных и продуктов животного происхождения на и с зверофермы.

Какая участь ожидает 60 тысяч норок, пока что не известно. В прошлом году в Дании в очень короткое время было ликвидировано 15 миллионов норок.

Ранее Covid-19 заражались норки во Франции, Польше и Литве. Одна норка передать другой болезнь не может. Ее могут передать зараженные люди, например, уборщики, попадающие в контакт с животными.

В Латвии всего девять ферм норок. В прошлом году в них было примерно полмиллиона животных.

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