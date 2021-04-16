13-й альбом Аллы Пугачевой: "песни-дуры", хиты и строки, которые стали афоризмами

Тогда в жизни Аллы Пугачевой произошли перемены. В 1991 году она вышла замуж за Филиппа Киркорова. Громкое торжество, а потом и венчание пары в Израиле обсуждали во всех СМИ. Примадонна тогда была вновь настроена покинуть сцену и посвятить себя мужу и семье. Она занялась продюсированием супруга, давала ему советы по поводу сценических нарядов и имиджа и даже отправилась с ним вместе на "Евровидение".

"Приезжает Алла. Концертный зал "Россия". У меня премьера программы "Я не Рафаэль", которую я подготовил самостоятельно. Мы с Валей долго работали над костюмами", - рассказал Филипп Киркоров в программе Максима Галкина "Сегодня вечером".

Он вспомнил, как потребовал от модельера Валентина Юдашкина, "чтобы был горох и что-то кубинское". Теперь уже Филипп понимает, что это было чудовищно, но тогда ему так не казалось. Увидев это одеяние, Алла едва досидела первое отделение.

"Зашла и говорит: "Все, конечно, хорошо, но я вот тут тебе привезла пиджачок желтенький... Давай сделаем эксперимент. Она так деликатна была. "Попробуй все второе отделение отработать в желтом пиджачке", - аккуратно предложила Пугачева.

Сейчас он уже понимает, что Алла Борисовна была права. Потом она сказала ему все-таки, что этот наряд в горошек был ужасен. Пугачева также отметила, что Филипп к этому вернется, но сейчас лучше было провести эксперимент.

Видео: Киркоров в желтом пиджаке

За период с 1992 по 1995 год у Пугачевой накопилось множество песен, которые следовало объединить в какой-то сборник. Так и появился тринадцатый студийный диск "Не делайте мне больно, господа". На нем есть надпись с благодарностью для супруга за вдохновение:

"Моя благодарность Виктору Зинчуку за его соло в песнях "Мэри" и "Куда все уходят?", а также моему мужу за вдохновение".

Любопытный факт: от студии певица сама лично просила наклейку "Последний альбом", но позже ее заменила надпись "Дай Бог не последний".

ФОТО: скриншот видео

Альбом был выпущен на студии "Союз", ходили слухи, что за него Примадонне заплатили 100 тысяч долларов. Тем более что звезда вновь намекала, что это последняя пластинка и на этот раз она покинет сцену.

Этот период для поклонников Пугачевой запомнился сменой имиджа, короткими платьями черного цвета выше колен. Во второй половине 1994 года Алла Борисовна начинает терять популярность в хит-парадах. Она выпускает три новые песни - "Любовь, похожая на сон", "Сильная женщина" и "Бессонница". Последняя занимает первое место всего неделю.

Видео: Алла Пугачева - "Бессонница"

В альбом вошли 18 работ (аранжировки ко всем песням написал Валерий Демьянов):