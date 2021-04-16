13-й альбом Аллы Пугачевой: "песни-дуры", хиты и строки, которые стали афоризмами

15 апреля Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Одной из знаменательных пластинок в биографии артистки стал тринадцатый альбом "Не делайте мне больно, господа", который вышел в 1995 году.
Тогда в жизни Аллы Пугачевой произошли перемены. В 1991 году она вышла замуж за Филиппа Киркорова. Громкое торжество, а потом и венчание пары в Израиле обсуждали во всех СМИ. Примадонна тогда была вновь настроена покинуть сцену и посвятить себя мужу и семье. Она занялась продюсированием супруга, давала ему советы по поводу сценических нарядов и имиджа и даже отправилась с ним вместе на "Евровидение".
"Приезжает Алла. Концертный зал "Россия". У меня премьера программы "Я не Рафаэль", которую я подготовил самостоятельно. Мы с Валей долго работали над костюмами", - рассказал Филипп Киркоров в программе Максима Галкина "Сегодня вечером".
Он вспомнил, как потребовал от модельера Валентина Юдашкина, "чтобы был горох и что-то кубинское". Теперь уже Филипп понимает, что это было чудовищно, но тогда ему так не казалось. Увидев это одеяние, Алла едва досидела первое отделение.
"Зашла и говорит: "Все, конечно, хорошо, но я вот тут тебе привезла пиджачок желтенький... Давай сделаем эксперимент. Она так деликатна была. "Попробуй все второе отделение отработать в желтом пиджачке", - аккуратно предложила Пугачева.
Сейчас он уже понимает, что Алла Борисовна была права. Потом она сказала ему все-таки, что этот наряд в горошек был ужасен. Пугачева также отметила, что Филипп к этому вернется, но сейчас лучше было провести эксперимент.
Видео: Киркоров в желтом пиджаке
За период с 1992 по 1995 год у Пугачевой накопилось множество песен, которые следовало объединить в какой-то сборник. Так и появился тринадцатый студийный диск "Не делайте мне больно, господа". На нем есть надпись с благодарностью для супруга за вдохновение:
"Моя благодарность Виктору Зинчуку за его соло в песнях "Мэри" и "Куда все уходят?", а также моему мужу за вдохновение".
Любопытный факт: от студии певица сама лично просила наклейку "Последний альбом", но позже ее заменила надпись "Дай Бог не последний".
Альбом был выпущен на студии "Союз", ходили слухи, что за него Примадонне заплатили 100 тысяч долларов. Тем более что звезда вновь намекала, что это последняя пластинка и на этот раз она покинет сцену.
Этот период для поклонников Пугачевой запомнился сменой имиджа, короткими платьями черного цвета выше колен. Во второй половине 1994 года Алла Борисовна начинает терять популярность в хит-парадах. Она выпускает три новые песни - "Любовь, похожая на сон", "Сильная женщина" и "Бессонница". Последняя занимает первое место всего неделю.
Видео: Алла Пугачева - "Бессонница"
В альбом вошли 18 работ (аранжировки ко всем песням написал Валерий Демьянов):
"Мэри", "Не делайте мне больно, господа", "Бессонница", "Настоящий полковник", "Куда все уходят?", "Ах, как живется мне сегодня!", "Так иди же сюда", "Бежала голову сломя", "Сильная женщина", "Я тебя никому не отдам", "Ты мне должен закаты", "Большак", "Любовь, похожая на сон", Can No Laditi ("Здесь родился я" - перевод с иврита, музыка Узи Хитмана) в дуэте с Филиппом Киркоровым , "Да, да, нет, да", "Две рюмки", "Колдун", "Грабитель".
Для оформления альбома были использованы несколько фотографий: специальный снимок Пугачевой времен конца 70-х, когда она исполняла программу "Женщина, которая поет" и кадр из кинофильма "Пришла и говорю" (1985).
В конце 1995 года альбом поступил в продажу в музыкальные магазины в двух вариантах - на компакт-диске и аудиокассете.
Критики тех лет восприняли его противоречиво - обвиняли в отсутствии глубины и очевидной слабости. Якобы в нем не хватало шлягеров, которые раньше для звезды писали Паулс, Кузьмин, Резник и Николаев.
Прозвучало и мнение, что альбом оставляет странное впечатление. Особо была отмечена композиция Игоря Крутого "Любовь, похожая на сон", которая стала настоящим гимном и вошла в музыкальную историю российской поп-музыки. Сейчас новую жизнь этой песне подарил Димаш Кудайберген.
В сборнике были и так называемые "песни-дуры", как нарекла их сама Примадонна. Это такие веселые, незамысловатые композиции, которые создают дурашливое настроение: "Да, да, нет, да", "Ах, как живется мне сегодня", "Так иди же сюда".
Несмотря на критику, уже через неделю пластинка вышла на 1-е место в списке лучших продаж в дистрибьюторской сети студии "Союз".
Альбом занял 10-е место по опросу читателей "Звуковой дорожки" в 1996 году. В том же году диск получил профессиональную премию "Звезда" как лучший альбом года.
Песня "Настоящий полковник" произвела фурор. Хотя ее невероятно критиковали, обвиняли в пошлости, были и те, кто подчеркивал умение Аллы Борисовны актерски рассказать историю. Пугачева говорила, что это песня-шутка, которая очень жизненная. Так и случилось - она мгновенно стала народной.
Видео: Алла Пугачева - "Настоящий полковник"
Отдельно стоит отметить песню "Сильная женщина". Для нее был снят простой рекламный клип.
"Я сильная женщина. Я певица и актриса. Я играю портрет сильной женщины, которая не любит проигрывать в любви", - говорила Примадонна.
Любопытно, что изначально текст написал Александр Алов, но Пугачева его существенно "доработала". И все равно Алла Борисовна тянула с исполнением композиции. Тогда автор музыки Аркадий Укупник пригрозил, что отдаст ее Кристине Орбакайте. И звезда уступила.
В итоге еще одни строки ушли в народ: "Сильная женщина плачет у окна".