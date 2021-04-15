Суд окончательно отклонил требование белорусского предприятия о взыскании с LatRosTrans 66 млн евро

В решении Верховного суда указано, что суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела тщательно и полностью выяснил обстоятельства, объективно изучил и оценил их в связи с доказательствами, а также учел интерпретацию правовой природы международного договора.

В своем решении от 9 июля 2020 года по этому делу Верховный суд дал толкование норм о правовой природе международного договора, указав, на какие существенные признаки необходимо обратить внимание, чтобы определить, являются ли международным договором фигурирующие в деле протокол от 17 июня 1992 года и акт от 18 июня 1992 года.

Суд заключил, что данные документы несовместимы с правовой природой международного договора, так как не были подписаны должным образом уполномоченными государственными должностными лицами и не были зарегистрированы в соответствующих международных учреждениях, а также не были обнародованы.

Как сообщалось, Новополоцкое республиканское унитарное предприятие по транспорту нефти "Дружба", правопреемником которого является "Гомельтранснефть Дружба", подало иск в суд, считая, что технологическая нефть в принадлежащих LatRosTrans нефтепроводах является собственностью компании. Первоначально истец просил суд признать свои права собственности, а также запретить LatRosTrans без согласия истца использовать технологическую нефть, находящейся на линейном участке магистральных нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй, нефтеперекачивающих станциях "Скрудалиена 1", "Скрудалиена 2", "Джуксте" и пункте приема-передачи нефти "Вентспилс".

В суд апелляционной инстанции истец обратился уже с требованием о взыскании стоимости нефти, использованной LatRosTrans.

Рассмотрев дело в апелляционном порядке 7 июня 2018 года, Латгальский окружной суд частично удовлетворил иск и взыскал с LatRosTrans в пользу "Гомельтранснефть Дружба" убытки в размере 66,74 млн евро, а также государственную пошлину в размере 66 883 евро и расходы на защиту в размере 49 800 евро. Общая сумма составила 66,86 млн евро.