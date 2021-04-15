От 50 до 100 миллионов: airBaltic снова может потребоваться поддержка от государства

Авиакомпания информировала об этом 11 февраля правительство, которое указало, что аргументы, обосновывающие вложение в основной капитал airBaltic в прошлом году 250 млн евро, сохраняются и могут служить обоснованием для выделения дополнительных средств в 2021 году.

airBaltic разработала на 2021 год три сценария деятельности - пессимистичный, реалистичный и оптимистичный, от которых зависит возможный размер дополнительного финансирования.

Реалистичный сценарий предусматривает постепенное восстановление авиаперевозок во втором и третьем квартале этого года, а оптимистичный - более быстрое оздоровление рынка.

Пессимистичный сценарий предусматривает, что авиасообщение будет восстанавливаться медленнее и неограниченные поездки в Европе летом еще будут невозможны. Этот сценарий предусматривает, что до июня авиакомпания будет перевозить меньше 50 000 пассажиров в месяц, а восстанавливаться авиасообщение начнет позже.

Как сообщалось, в прошлом году оборот концерна airBaltic составил 142,6 млн евро, что на 72% меньше 2019 года, а убытки выросли в 29 раз до 264,6 млн евро.