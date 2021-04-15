Чт, 15.04.2021
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Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт
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От 50 до 100 миллионов: airBaltic снова может потребоваться поддержка от государства

airBaltic ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Из-за пандемии коронавируса национальной авиакомпании airBaltic в этом году от государства может потребоваться дополнительное финансирование в размере 50-100 млн евро, говорится в финансовом отчете airBaltic за прошлый год.

Авиакомпания информировала об этом 11 февраля правительство, которое указало, что аргументы, обосновывающие вложение в основной капитал airBaltic в прошлом году 250 млн евро, сохраняются и могут служить обоснованием для выделения дополнительных средств в 2021 году.

airBaltic разработала на 2021 год три сценария деятельности - пессимистичный, реалистичный и оптимистичный, от которых зависит возможный размер дополнительного финансирования.

Реалистичный сценарий предусматривает постепенное восстановление авиаперевозок во втором и третьем квартале этого года, а оптимистичный - более быстрое оздоровление рынка.

Пессимистичный сценарий предусматривает, что авиасообщение будет восстанавливаться медленнее и неограниченные поездки в Европе летом еще будут невозможны. Этот сценарий предусматривает, что до июня авиакомпания будет перевозить меньше 50 000 пассажиров в месяц, а восстанавливаться авиасообщение начнет позже.

Как сообщалось, в прошлом году оборот концерна airBaltic составил 142,6 млн евро, что на 72% меньше 2019 года, а убытки выросли в 29 раз до 264,6 млн евро.

В прошлом году airBaltic перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году, а количество полетов уменьшилось на 64% - до 22 000.

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