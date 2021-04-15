Убытки airBaltic выросли в 29 раз

EBITDA или убытки от основной деятельности до процентов, налогов, износа и амортизации составили 152,3 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

В прошлом году airBaltic перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году, а количество полетов уменьшилось на 64% - до 22 000.

На 30% уменьшено количество работников - до 1200 человек.

Как заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, в прошлом году из-за пандемии авиакомпании пришлось пережить серьезные перемены, но

в будущем airBaltic намерена оставаться крупнейшим перевозчиком в странах Балтии.

"Из-за кризиса мы значительно сократили свои расходы и внесли изменения в бизнес-план Destination 2025 CLEAN. Мы приняли решение прекратить использование самолетов Q400 и B737 и на два года раньше, чем планировалось первоначально, стать перевозчиком, выполняющим полеты на самолетах только одного типа - Airbus A220-300", - добавил он.

В прошлом году авиакомпания выполняла полеты из Риги, Таллина и Вильнюса по 76 маршрутам.

Оборот airBaltic в 2019 году составил 509 млн евро, убытки - 9,1 млн евро.