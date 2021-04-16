В Греции во время протеста студентов произошли столкновения с полицией

В демонстрации, которая изначально была мирной, участие приняли примерно 7000 человек.

Однако группа из примерно 100 человек начала забрасывать полицию различными предметами и коктейлями Молотова.

Один протестующий, подозреваемый в использовании зажигательной бомбы, задержан.

Задержанный доставлен в больницу, так как получит травмы от брошенного им самим коктейля Молотова. Пострадал и полицейский, задержавший его.

ФОТО: DIMITRIS TOSIDIS / EPA

В Афинах на улицы вышли примерно 2000 студентов, однако в столице демонстрация прошла без происшествий.

Решение консервативного правительства позволить полиции поддерживать порядок в университетских городках в течение последнего месяца вызвало множество протестов, часть которых переросла в насилие.

Десятилетиями доступ полиции к университетским городкам Греции был сильно ограничен.

ФОТО: DIMITRIS TOSIDIS / EPA

Однако консервативное правительство указывает, что из-за этого ограничения университетские городки стали приютом для преступников и организаторов насильственных протестов.

В свою очередь оппозиция утверждает, что правительство использует пандемию Covid-19, чтобы расширить полномочия полиции.