"Очень удобно бросить под танки": директор ZVA ответил на обвинения. И обратил внимание на закупку и Moderna

"Утром 21 декабря Европейская комиссия разослала по электронной почте координаторам по закупкам объявление об открытии закупки дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech, и к концу рабочего дня 21 декабря необходимо было ответить, сколько вакцин желает каждая страна", - рассказал Хенкузенс.

"На этом этапе Национальная служба здравоохранения должна была передать этот вопрос в Министерство здравоохранения, они, вероятно, заранее проинформировали, что будет такой призыв к дополнительным дозам, и должны были своевременно передать этот вопрос в Кабинет министров", - добавил он.

Вечером 21 декабря он получил звонок от Винькеле о предложении дополнительных вакцин. По словам Хенкузенса, у него был насыщенный день, к тому же он знал, что это делегировано Национальной службе здравоохранения.

"И тут поступает звонок, и, по всей видимости, министр поздно получила информацию о наличии дополнительных доз, и она спрашивает мое мнение об их необходимости", - вспоминает он.

"Мое мнение - как руководителя рабочей группы о необходимости дополнительных доз для реализации стратегии. Как руководитель рабочей группы, представляющий также мнение рабочей группы, сообщил, что у нас есть портфель, подходящий для населения Латвии, и это перестрахование является политическим решением. Мы как рабочая группа не можем рекомендовать покупать больше, мы чиновники и должны нести ответственность за растрату средств", - добавил он.

"Далее министр также отправила сообщение в WhatsApp, что она проконсультировалась и пришла к выводу, что эти дозы должны быть закуплены, а информация подготовлена ​​для Кабинета министров. Я пересылаю это сообщение в Национальную службу здравоохранения, за что министр благодарит, а представитель службы здравоохранения также сообщает мне, что сообщение получено. Значит, поступила информация о том, что Кабинету министров необходимо подготовиться", - сказал директор агентства.

На заседании правительства Хенкузенс рассказывал, как через неделю начнется вакцинация врачей. Премьер спросил его, сколько именно вакцины Pfizer/BioNTech предлагают Латвии.

Однако реальное количество - 400 тысяч - так и не прозвучало.

Хенкузенс: "Во-первых, мы говорили о 50 тысячах, это разговор балтийских министров о 50 тысячах. А потом во время заседания Кабинета министров у меня имеется информация, что доступно больше доз, но я не могу сказать наизусть сколько, и я так и говорю, что этот вопрос требует уточнения - о точном количестве доступных доз".

NP: "Если это предложение было 400 тысяч, тогда на каком этапе кто-то придумал, что это 50 и 100 тысяч?"

Хенкузенс: "Это великолепный вопрос, почему этим процессом нормально не руководили".

NP: "А вам не кажется, что было бы правильно, если бы заказывала Национальная служба здравоохранения?"