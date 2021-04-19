Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

"Очень удобно бросить под танки": директор ZVA ответил на обвинения. И обратил внимание на закупку и Moderna

Директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Серия неудач с вакцинацией началась в конце прошлого года, когда Латвия заказала лишь небольшую часть доступного объема вакцин Pfizer. На прошлой неделе министр здравоохранения Дэниэль Павлютс возбудил дисциплинарное дело в отношении директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузенса. Он же считает, что его выбрали как человека, на которого просто свалили вину, тогда как по сути должно расследоваться бездействие Национальной службы здравоохранения, сообщает программа Nekā personīga.

Одной из первоочередных задач Даниэля Павлютса на посту министра здравоохранения было инициирование служебной проверки закупки вакцин Pfizer/BioNTech. В центре внимания проверки были события в ноябре, когда из 800 тысяч доз Латвия предпочла заказать только 97 тысяч. За отсутствие прозрачного и понятного процесса наказали госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко, после чего она приняла решение уволиться

Инспекция не дала ответа, почему Латвия упустила возможность заказать еще 400 тысяч этих вакцин в декабре. Журналисты Re:Baltica исследовали записи закрытых заседаний правительства и пришли к выводу, что Кабинет министров не был проинформирован о действительном объеме предложения. Чиновником, который в тот день разговаривал с правительством, был глава Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс. На прошлой неделе Павлютс возбудил против него дисциплинарное дело.

​С тех пор, как закупки вакцин стали предметом пристального внимания общественности, Хенкузенс отказывался разговаривать с журналистами.

Теперь он согласился на интервью, потому что считает, что его несправедливо обвиняют в чужих ошибках.

NP: "Что, по вашему мнению, пошло не так?"

Хенкузенс: "На мой взгляд, пошло не так... Если мы четко делегировали обязанности, если мы четко делегировали задачи, то пошло не так то, что ответственные лица выполняли эти задачи опрометчиво или не в полном объеме, но, пытаясь улучшить эту ситуацию, эту ответственность сознательно или неосознанно отфутболивали в другое учреждение".

NP: "Кто, на ваш взгляд, эти ответственные?"

Хенкузенс: "В отчете о стратегии вакцинации, который был направлен в Кабинет министров 2 декабря, четко говорится, что

Национальная служба здравоохранения координирует и управляет закупкой вакцин против Covid-19.

Национальная служба здравоохранения также представляет Латвию в комитете Европейской комиссии по закупкам. И они, в свою очередь, имеют четкие полномочия как для координации закупок, так и для размещения заказов от производителя на определенное количество доз вакцины".

NP: "Вы упомянули, что ответственные лица пытались отфутболить ответственность друг другу, вы видите, что бывший министр тоже пытается это сделать?"

Хенкузенс: "Я думаю, это очевидно. В тот момент, когда вы должны ясно дать понять, что вы руководили этим процессом,

конечно, очень просто бросить под танки тех людей, которые проявили инициативу, чтобы общаться, объяснять и делать. Это очень удобно".

21 декабря прошлого года Еврокомиссия одобрила первую вакцину против Covid-19, ей оказалась Pfizer/BioNTech. В день утверждения все европейские страны получили еще одну возможность подать заявку на дозы этой вакцины. Премьер-министр раскритиковал Винькеле за отказ. Она на это ответила, что это "ложь - такая же белая, как волосы Кариньша", и ни от чего ни Минздрав, ни Агентство лекарств якобы не отказывались.

Однако Государственное агентство лекарств и не заказало их. Хенкузенс получил звонок от министра только после того, как Кариньш позвонил Винькеле по поводу получения дополнительных доз.

"Утром 21 декабря Европейская комиссия разослала по электронной почте координаторам по закупкам объявление об открытии закупки дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech, и к концу рабочего дня 21 декабря необходимо было ответить, сколько вакцин желает каждая страна", - рассказал Хенкузенс.

"На этом этапе Национальная служба здравоохранения должна была передать этот вопрос в Министерство здравоохранения, они, вероятно, заранее проинформировали, что будет такой призыв к дополнительным дозам, и должны были своевременно передать этот вопрос в Кабинет министров", - добавил он.

Вечером 21 декабря он получил звонок от Винькеле о предложении дополнительных вакцин. По словам Хенкузенса, у него был насыщенный день, к тому же он знал, что это делегировано Национальной службе здравоохранения. 

"И тут поступает звонок, и, по всей видимости, министр поздно получила информацию о наличии дополнительных доз, и она спрашивает мое мнение об их необходимости", - вспоминает он.

"Мое мнение - как руководителя рабочей группы о необходимости дополнительных доз для реализации стратегии. Как руководитель рабочей группы, представляющий также мнение рабочей группы, сообщил, что у нас есть портфель, подходящий для населения Латвии, и это перестрахование является политическим решением. Мы как рабочая группа не можем рекомендовать покупать больше, мы чиновники и должны нести ответственность за растрату средств", - добавил он.

"Далее министр также отправила сообщение в WhatsApp, что она проконсультировалась и пришла к выводу, что эти дозы должны быть закуплены, а информация подготовлена ​​для Кабинета министров. Я пересылаю это сообщение в Национальную службу здравоохранения, за что министр благодарит, а представитель службы здравоохранения также сообщает мне, что сообщение получено. Значит, поступила информация о том, что Кабинету министров необходимо подготовиться", - сказал директор агентства.

На заседании правительства Хенкузенс рассказывал, как через неделю начнется вакцинация врачей. Премьер спросил его, сколько именно вакцины Pfizer/BioNTech предлагают Латвии.

Однако реальное количество - 400 тысяч - так и не прозвучало.

Хенкузенс: "Во-первых, мы говорили о 50 тысячах, это разговор балтийских министров о 50 тысячах. А потом во время заседания Кабинета министров у меня имеется информация, что доступно больше доз, но я не могу сказать наизусть сколько, и я так и говорю, что этот вопрос требует уточнения - о точном количестве доступных доз".

NP: "Если это предложение было 400 тысяч, тогда на каком этапе кто-то придумал, что это 50 и 100 тысяч?"

Хенкузенс: "Это великолепный вопрос, почему этим процессом нормально не руководили".

NP: "А вам не кажется, что было бы правильно, если бы заказывала Национальная служба здравоохранения?"

Хенкузенс: "Да, конечно, готовила бы нормальную информацию о том, что доступны дополнительные дозы, готовила бы проект решения, описала бы, что доступно, что у нас есть, и это описание подготовлено для Кабинета министров, и Кабинет может принять обоснованное решение".

Бывший министр опубликовала в социальных сетях свою переписку с Хенкузенсом по окончании заседания правительства. В нем директор Государственного агентства лекарств сообщает, что разговаривает с Pfizer/BioNTech. Теперь он утверждает, что с представителем производителя связался из-за опоздания Национальной службы здравоохранения с подачей заявки. Винькеле ответила Хенкузенсу на то, что Латвия может получить 200 тысяч вакцин: "Ой. Тяжко".

"Я знал, что мы можем вести переговоры о более крупной сделке, но, очевидно, у меня пока нет конкретных цифр, я знаю, что если есть желание говорить о большем количестве, тогда Национальная служба здравоохранения должна сообщить об этом.

И это, в свою очередь, то, что я спрашиваю, нужно ли говорить о 200 тысячах, и нет однозначного ответа, должны ли мы говорить о 200 тысячах. Ответ - то, как уже известно, был широко распространен в Интернете", - сказал Хенкузенс.

NP: "Вы это интерпретировали, что 200 тысячам - нет?"

Хенкузенс: "Да, это не то задание, которое дают, и соответственно - 100 тысяч".

NP: "Вы также упомянули, что не было проанализировано решение по закупке Moderna. Видите ли вы, что ваши коллеги из Национальной службы здравоохранения не проявили достаточной активности или не проинформировали других коллег?"

Хенкузенс: "Этим я хотел бы проиллюстрировать несколько иной момент. В данный момент речь идет о закупке дополнительных доз, и возбуждено дисциплинарное дело о том, что сделал в этом отношении директор агентства.

Но дисциплинарное дело не рассматривает то, что сделала Национальная служба здравоохранения в этом отношении, и не возбуждается дисциплинарное дело против другого, аналогичного случая".

NP: "То есть, по вашему мнению, следует проверить Moderna, проверить действия Национальной службы здравоохранения, и вас, вероятно, выбрали сейчас, потому что ваша деятельность была проанализирована в общественном пространстве?".

Хенкузенс: "Да, я предполагаю, что причина в том, что в публичной сфере легко решить этот вопрос со мной, вместо того, чтобы подробно анализировать весь процесс покупки и отделять каждый конкретный эпизод заказа".

В феврале Павлютс также возбудил дисциплинарное дело в отношении сотрудника Национальной службы здравоохранения Айнарса Лацбергса, который представлял Латвию при закупке вакцин Европейской комиссией. Комиссия не нашла нарушений в его работе.

Видео: Сюжет Nekā personīga на латышском языке

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