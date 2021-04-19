Клещи уже проснулись: что важно помнить
Теплая весенняя погода так и зовет прогуляться на природе. Но не стоит забывать, что клещи уже проснулись!
Теплая весенняя погода так и зовет прогуляться на природе. Но не стоит забывать, что клещи уже проснулись!
Эпидемиологи и инфекционисты призывают защитить себя не только от Covid-19, но и клещевого энцефалита, напоминает газета Diena.
В обоих случаях единственным способом защиты является вакцинация.
Когда просыпаются клещи?
Обычно они просыпаются в конце марта, когда температура воздуха повышается до +5 градусов, и остаются активными вплоть до ноября.
Насколько он опасен?
На всей территории Латвии существует большой риск заразиться клещевым энцефалитом.
Сам по себе клещ никакого вреда человеку причинить не может, но он может переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма. Вакцинация обеспечивает защиту в 98-100% случаев.
Количество инфицированных клещей в среднем составляет около 5-10%.
Что важно помнить?
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