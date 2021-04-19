Пн, 19.04.2021
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Клещи уже проснулись: что важно помнить

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/Afanasiev Andrii

Теплая весенняя погода так и зовет прогуляться на природе. Но не стоит забывать, что клещи уже проснулись!

Эпидемиологи и инфекционисты призывают защитить себя не только от Covid-19, но и клещевого энцефалита, напоминает газета Diena.

В обоих случаях единственным способом защиты является вакцинация.

Когда просыпаются клещи?

Обычно они просыпаются в конце марта, когда температура воздуха повышается до +5 градусов, и остаются активными вплоть до ноября.

Насколько он опасен?

На всей территории Латвии существует большой риск заразиться клещевым энцефалитом. 

Сам по себе клещ никакого вреда человеку причинить не может, но он может переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма. Вакцинация обеспечивает защиту в 98-100% случаев.

Количество инфицированных клещей в среднем составляет около 5-10%. 

Что важно помнить? 

  1. Ягодникам, грибникам и тем, кто вышел на долгую прогулку в лес советуется подумать над подходящей одеждой. Например, лучше отдать предпочтение одежде светлых цветов, чтобы клеща можно было своевременно заметить и стряхнуть.
  2. После прогулки рекомендуется раздеться, осмотреть тело, одежду. Чаще всего клещ прикрепляется к месту, где кожа более нежная, мягкая и легче протыкается.
  3. Если клещ присосался, область необходимо продезинфицировать спиртом и по возможности поскорее его вынуть.
  4. За местом укуса необходимо наблюдать еще несколько недель. Если заметили какие-то первые симптомы заболевания, обязательно отправляйтесь к врачу!
  5. Клещи могут быть не только в лесу, но и в парках, кустарниках и траве.

Подробнее и ответы на самые частые вопросы о клеще - тут: 

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