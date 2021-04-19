Аистам, за которыми можно наблюдать онлайн, дали необычные имена

Имена были выбраны в соответствии с традицией, установленной LDF об общем выборе имен для птиц в живой природе, за которыми можно наблюдать во время прямого эфира, сообщили представители Sadales tīkls.

Ранее Sadales tīkls призывал любого желающего предложить свои варианты имен для пары аистов. Любители птиц предложили более 200 вариантов кличек. Из них организаторы трансляции отобрали пять фаворитов, которые были передали на публичное голосование.

Почти половина, или 45% голосовавших, выбрали имена Фаза и Вольт.

Другие варианты, за которые можно было голосовать, - Маде и Лудис, Тукс и Ума, Ауце и Каупо, а также Ансис и Гриета.