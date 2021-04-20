На поддержку пострадавшим из-за коронакризиса дополнительно направлено больше 125 млн евро

До сих пор Службе государственных доходов (СГД) было выделено 320 млн евро на помощь пострадавшим компаниям и работникам через различные программы.

С начала этого года до 6 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 235,79 млн евро, а для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении СГД имеется 84,2 млн евро.

С учетом того, что средняя сумма выплачиваемой поддержки в течение рабочего дня составляет 5,5 млн евро, этих денег хватит примерно до 27 апреля.