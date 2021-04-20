Вт, 20.04.2021
Перевод в ИК-3 - это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжелобольных. То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает. Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией
Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией

На поддержку пострадавшим из-за коронакризиса дополнительно направлено больше 125 млн евро

Деньги ФОТО: Getty Images

Во вторник, 20 апреля, Кабинет министров поддержал предложение Минфина выделить дополнительно 126,5 млн евро на меры поддержки в связи с кризисом из-за Covid-19.

До сих пор Службе государственных доходов (СГД) было выделено 320 млн евро на помощь пострадавшим компаниям и работникам через различные программы.

С начала этого года до 6 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 235,79 млн евро, а для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении СГД имеется 84,2 млн евро.

С учетом того, что средняя сумма выплачиваемой поддержки в течение рабочего дня составляет 5,5 млн евро, этих денег хватит примерно до 27 апреля.

Дополнительные средства выделены из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

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