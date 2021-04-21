В Чехии раскрыта группировка, готовившая бойцов для сепаратистов на Донбассе

В операции против группировки, подозревающейся в сотрудничестве с военной разведывательной службой России, принимали участие несколько сотен полицейских.
Задержаны минимум пять человек.
Обвинения никому пока не выдвинуты, однако дело заведено на основе пунктов уголовного закона, связанных с терроризмом, сообщил генпрокурор Мартин Били.
Как сообщает Чешское радио, полиция выяснила, что
один из членов группировки уже был на Донбассе, чтобы принять участие в военных действиях, и после его возвращения группировка начала собирать средства, чтобы и другие ее члены могли отправиться на восток Украины.
Чешская контрразведка еще в своих публичных отчетах за 2018 и 2019 годы предупреждала, что антизападные настроения, распространенные среди членов чешских военных группировок, делают их легкой целью пропаганды Кремля.
Ранее несколько граждан Чехии были осуждены за участие в военных действиях на востоке Украины в составе пророссийских банд, и МВД указало, что члены чешских провоенных группировок выражают поддержку России, особенно в контексте ее конфликта с Украиной.
В прошлом году парламент Чехии по рекомендации МВД запретил военизированным организациям выдвигать политические и идеологические цели.
Как сообщает Чешское радио, у секретных служб имеются подозрения, что членов таких организация вербовали сотрудники ГРУ, работавшие в посольстве РФ в Праге и выдававшие себя за дипломатов.