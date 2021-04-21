В Чехии раскрыта группировка, готовившая бойцов для сепаратистов на Донбассе

В операции против группировки, подозревающейся в сотрудничестве с военной разведывательной службой России, принимали участие несколько сотен полицейских.

Задержаны минимум пять человек.

Обвинения никому пока не выдвинуты, однако дело заведено на основе пунктов уголовного закона, связанных с терроризмом, сообщил генпрокурор Мартин Били.

Как сообщает Чешское радио, полиция выяснила, что

один из членов группировки уже был на Донбассе, чтобы принять участие в военных действиях, и после его возвращения группировка начала собирать средства, чтобы и другие ее члены могли отправиться на восток Украины.

Чешская контрразведка еще в своих публичных отчетах за 2018 и 2019 годы предупреждала, что антизападные настроения, распространенные среди членов чешских военных группировок, делают их легкой целью пропаганды Кремля.

Ранее несколько граждан Чехии были осуждены за участие в военных действиях на востоке Украины в составе пророссийских банд, и МВД указало, что члены чешских провоенных группировок выражают поддержку России, особенно в контексте ее конфликта с Украиной.

В прошлом году парламент Чехии по рекомендации МВД запретил военизированным организациям выдвигать политические и идеологические цели.