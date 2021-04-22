Профессор Данилан рассказал, какие последствия могут быть у переболевших Covid-19

В эфире программы Uz līnijas на Rīga TV24 Данилан в свойственной ему манере сказал:

"Я, например, сейчас хуже двигаюсь. Если бы мне пришлось идти танцевать фокстрот, джаз или [выполнять] сложные движения, у меня слишком слабовато получилось бы".

Во время интервью профессор признал, что чаще стал испытывать слабость и усталость, но он "преодолевает это".

Данилан также рассказал о других последствиях Covid-19, которые могут ощущать переболевшие люди.