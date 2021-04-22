Чт, 22.04.2021
Только наши действия и постоянное соблюдение требований безопасных покупок определят то, как скоро мы сможем расширить возможности торговли. Янис Витенбергс, министр экономики
Янис Витенбергс, министр экономики

Профессор Данилан рассказал, какие последствия могут быть у переболевших Covid-19

Анатолий Данилан ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В конце прошлого года стало известно, что профессор Анатолий Данилан заразился Covid-19 и проходил лечение в больнице. Как он чувствует себя сейчас? 

В эфире программы Uz līnijas на Rīga TV24 Данилан в свойственной ему манере сказал:

"Я, например, сейчас хуже двигаюсь. Если бы мне пришлось идти танцевать фокстрот, джаз или [выполнять] сложные движения, у меня слишком слабовато получилось бы". 

Во время интервью профессор признал, что чаще стал испытывать слабость и усталость, но он "преодолевает это".

Данилан также рассказал о других последствиях Covid-19, которые могут ощущать переболевшие люди. 

"Чаще всего у людей слабость, у меня, так скажем, она тоже еще немного есть. Есть кашель у некоторых людей с повреждением легких, есть и более серьезные повреждения - сердце, сердечно-сосудистые поражения. Это может быть. Но вот поэтому нужны вакцины, поскольку после вакцинации таких тяжелых случаев стало бы статистически намного меньше или не было бы вовсе", - сказал профессор. 

НАВЕРХ
Back