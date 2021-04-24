В знаменитом орлином гнезде в Дурбе вылупился уже второй детеныш

Как сообщает портал neatkariga.nra.lv, второй орленок вылупился на рассвете. На видео, размещенном на сайте, виден как птенец, вылупившийся ранее, так и более слабенький "новорожденный".

В свою очередь, по наблюдениям LETA, около 10 часов утра, когда взрослые птицы поменялись в гнезде местами, родившийся сегодня птенец уже выглядел покрепче.

Как ранее писал RUS TVNET, рождение птенцов в орлином гнезде в Дурбе орнитологи считают неожиданным событием. "Этот инцидент, несомненно, был неожиданным и свидетельствует, что мы все еще многого не знаем о жизни этих птиц", - так ситуацию прокомментировал орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе.