В знаменитом орлином гнезде в Дурбе вылупился уже второй детеныш
В орлином гнезде в Дурбе, за событиями в котором следит, кажется, уже вся Латвия и не только, вылупился второй детеныш.
В орлином гнезде в Дурбе, за событиями в котором следит, кажется, уже вся Латвия и не только, вылупился второй детеныш.
Как сообщает портал neatkariga.nra.lv, второй орленок вылупился на рассвете. На видео, размещенном на сайте, виден как птенец, вылупившийся ранее, так и более слабенький "новорожденный".
В свою очередь, по наблюдениям LETA, около 10 часов утра, когда взрослые птицы поменялись в гнезде местами, родившийся сегодня птенец уже выглядел покрепче.
Как ранее писал RUS TVNET, рождение птенцов в орлином гнезде в Дурбе орнитологи считают неожиданным событием. "Этот инцидент, несомненно, был неожиданным и свидетельствует, что мы все еще многого не знаем о жизни этих птиц", - так ситуацию прокомментировал орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе.
Этот сезон прямого эфира из гнезда орланов Милды и Раймиса начался с драматических событий. Самец Раймис пропал. Орнитологи предсказывали, что самка Милда, высиживавшая на тот момент три яйца, не сможет обеспечить инкубацию в одиночку, поэтому успешное гнездование в этом гнезде в этом году маловероятно. Однако Милда справилась с вызовом природы и привела в гнездо нового самца, которого прозвали Чип. В гнезде вылупился первый детеныш, которого самец, похоже, принял как своего, принеся орлице и малышу рыбу.