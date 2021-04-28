Ср, 28.04.2021
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Татьяна Полякова, дальнобойщица

Переехавший в Латвию Даниил Жилинский: "Покушения на Лукашенко - это полный бред"

ФОТО: Из личного архива

Даниил Жилинский - фотограф и видеоператор, который переехал в Латвию из Беларуси. Еще до августовских событий он критично высказывался в интервью о режиме Александра Лукашенко и предупреждал, что "добрый батька" на самом деле готов на самые радикальные меры, чтобы удержать свою власть. В интервью порталу RUS TVNET он рассказал о том, что происходит в Беларуси, как часто там похищают людей и почему считает своим домом Латвию.

ПОКУШЕНИЯ И ПОХИЩЕНИЯ 

- Появилась информация о том, что, по словам Александра Лукашенко, на него готовилось покушение, с этим связаны похищения людей, которые произошли в том числе и в Москве. Что ты об этом думаешь? 

- Ну, это не первый раз, когда готовилось "покушение" на Александра Григорьевича. Во время предвыборной кампании был случай, когда вроде как его машину обстреляли…

Не в первый раз он использует этот прием в своей политике, историю о покушении на себя. Ну, конечно же, это какой-то абсурд.

Я не знаю, я не силовик, не могу прокомментировать это профессионально, но мне кажется, это полный бред. Два старых деда, точнее, три старых деда, один – политик, второй – политолог, третий –адвокат (речь идет о политике Григории Костусеве, политологе Александре Федуте и адвокате Юрии Зенковиче. Все они были задержаны 12 апреля: Костусев – в Беларуси, Федута и Зенкович – в Москве. Все доставлены в СИЗО КГБ Беларуси –Прим. ред.), и они пытаются похитить его детей и закрыть их в подвале под Гомелем… Я абсолютно в это не верю. 

- Вообще насколько распространена в Беларуси практика похищения людей? Были ли такие случаи раньше? 

- Конечно, пропадали люди, и пропадали навсегда, это не первый раз. Бывший министр обороны Захаренко в 1990-х был похищен, Гончар (белорусские политики Юрий Захаренко и Виктор Гончар пропали без вести в Минске в 1999 году – Прим. ред.)… То, что Лукашенко постоянно похищает людей, - это тоже достаточно известный факт. Почему сейчас именно этих людей – не знаю. Возможно, просто Лукашенко озаботился тем, что его в повестке информационной нет, и решил что-нибудь сделать, чтобы туда вновь попасть.

Потому что, ну, простите, Костусев, лидер партии БНФ, - это пенсионер, дачник, сидел у себя в Шклове и никого не трогал.

Зачем его арестовывать и пытаться приписать ему намерение осуществить вооруженный переворот 9 мая в Минске? Это бред. БНФ – партия, которая была актуальна, может быть, 20 лет назад, но точно не теперь, и какого-то особого влияния на внутреннюю политику он точно не имеет. Ну, про остальных ничего не могу сказать толком… 

- В то же время эта тема касается многих белорусов, которые высказывают оппозиционные взгляды. Например, Дмитрий Болкунец, белорусский политолог, который работал в России, буквально в последний момент успел уехать из Москвы, получив информацию, что его могут похитить. У вас как человека, который тоже придерживается оппозиционных взглядов, нет ощущения опасности в связи с усилением такого рода деятельности со стороны белорусских властей? 

- Ну, каждого похищать у них просто ресурсов не хватит, потому что слишком много таких. Да, наверно, они стараются запугать людей. Может, боятся, что сейчас вот потеплело и люди опять выйдут на улицы, поэтому пытаются опять-таки перетянуть информационную повестку на себя, чтобы говорили о задержаниях, арестах, а не о том, как нужно бороться дальше. Я не чувствую опасности. Правда, я точно не поеду в Беларусь в ближайшее время. 

А находясь здесь, в Латвии, я не того уровня персона, чтобы кто-то стал тратить ресурсы на мой арест и перевозку в Беларусь, это слишком сложно.

Одно дело – Москва, у Беларуси с РФ границы нет, ФСБ в принципе дружественная организация белорусским силовикам. Другое дело - Латвия, член Евросоюза, НАТО и так далее. По-моему, не было случаев похищения из стран Евросоюза, ни одного. Нет у нас этих специально обученных ребят, которые ездят на шпили смотреть. 

НАСТОЯЩАЯ ДИАСПОРА 

- Вы высказывали оппозиционные взгляды по отношению к Александру Лукашенко еще задолго до событий, которые произошли в августе. В Латвии вам приходится с кем-то спорить о том, что Лукашенко не самый лучший президент? Насколько вообще сложно строить отношения с жителями Латвии по этому вопросу? Есть ли непонимание? 

- Ну, понимания абсолютно нету. Да дело даже не в том, есть понимание или нет. Есть просто у людей своя позиция, я им оставляю право эту позицию иметь. Из старшего поколения русскоязычных, с кем я общался, с кем затрагивалась эта тема, Беларусь, практически все очень любят Лукашенко.

Звучит классический набор: у вас же улицы чистые, заводы работают, ну что там еще? Порядок в стране, и так далее.

Я, если честно, не сильно хочу с этими людьми спорить, потому что я сильно сомневаюсь, что они переменят свою точку зрения, какие бы факты ты им не приводил. Так что я с такими людьми не спорю. Но, повторюсь, здесь из русскоговорящих старшего поколения подавляющее большинство – за Лукашенко. Мои ощущения. 

- В Латвии достаточно большая белорусская диаспора, в последнее время она усилилась. Вы поддерживаете отношения с соотечественниками? Насколько прибавилось за последние месяцы число белорусов, которые выбрали именно Латвию для эмиграции? 

- До лета прошлого года как таковой диаспоры не было. Была какая-то официальная организация для белорусов Латвии, достаточно лояльная Лукашенко. Естественно, с ней никто не хотел иметь дела. Между собой белорусы тоже сильно не общались, были растворены в общей массе русскоговорящих эмигрантов. И только благодаря предвыборной кампании Светланы Тихановской, вообще всем прошлогодним событиям в Беларуси белорусы здесь объединились, и это стало больше походить на настоящую диаспору - когда люди начинают встречаться, общаться. Ну, сейчас встречаться не очень получается из-за коронавируса, но какие-то совместные акции пытаемся делать, что-то обсуждать и так далее. 

- Вы сказали, что пока не собираетесь возвращаться в Республику Беларусь, но вообще есть такое желание? Хотели бы вернуться туда, где родились? 

- Мой дом здесь. Мне очень хочется туда ездить, в Беларусь, но ехать туда жить на данный момент – нет. Конечно, я все еще живу белорусской повесткой, переживаю. Дико и страшно, когда ты читаешь новости, списки задержанных и вылавливаешь фамилии своих друзей, родственников. Но все же я живу в Латвии и теперь это моя страна. 

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