Переехавший в Латвию Даниил Жилинский: "Покушения на Лукашенко - это полный бред"

ПОКУШЕНИЯ И ПОХИЩЕНИЯ

- Появилась информация о том, что, по словам Александра Лукашенко, на него готовилось покушение, с этим связаны похищения людей, которые произошли в том числе и в Москве. Что ты об этом думаешь?

- Ну, это не первый раз, когда готовилось "покушение" на Александра Григорьевича. Во время предвыборной кампании был случай, когда вроде как его машину обстреляли…

Не в первый раз он использует этот прием в своей политике, историю о покушении на себя. Ну, конечно же, это какой-то абсурд.

Я не знаю, я не силовик, не могу прокомментировать это профессионально, но мне кажется, это полный бред. Два старых деда, точнее, три старых деда, один – политик, второй – политолог, третий –адвокат (речь идет о политике Григории Костусеве, политологе Александре Федуте и адвокате Юрии Зенковиче. Все они были задержаны 12 апреля: Костусев – в Беларуси, Федута и Зенкович – в Москве. Все доставлены в СИЗО КГБ Беларуси –Прим. ред.), и они пытаются похитить его детей и закрыть их в подвале под Гомелем… Я абсолютно в это не верю.

- Вообще насколько распространена в Беларуси практика похищения людей? Были ли такие случаи раньше?

- Конечно, пропадали люди, и пропадали навсегда, это не первый раз. Бывший министр обороны Захаренко в 1990-х был похищен, Гончар (белорусские политики Юрий Захаренко и Виктор Гончар пропали без вести в Минске в 1999 году – Прим. ред.)… То, что Лукашенко постоянно похищает людей, - это тоже достаточно известный факт. Почему сейчас именно этих людей – не знаю. Возможно, просто Лукашенко озаботился тем, что его в повестке информационной нет, и решил что-нибудь сделать, чтобы туда вновь попасть.

Потому что, ну, простите, Костусев, лидер партии БНФ, - это пенсионер, дачник, сидел у себя в Шклове и никого не трогал.

Зачем его арестовывать и пытаться приписать ему намерение осуществить вооруженный переворот 9 мая в Минске? Это бред. БНФ – партия, которая была актуальна, может быть, 20 лет назад, но точно не теперь, и какого-то особого влияния на внутреннюю политику он точно не имеет. Ну, про остальных ничего не могу сказать толком…

- В то же время эта тема касается многих белорусов, которые высказывают оппозиционные взгляды. Например, Дмитрий Болкунец, белорусский политолог, который работал в России, буквально в последний момент успел уехать из Москвы, получив информацию, что его могут похитить. У вас как человека, который тоже придерживается оппозиционных взглядов, нет ощущения опасности в связи с усилением такого рода деятельности со стороны белорусских властей?