Отвратительное исследование показало, что происходит в воздухе, когда в унитазе спускают воду

Мы знаем, что патогены обитают в стоячей воде, урине, фекалиях и рвоте, и все это встречается в публичных туалетах. С помощью компьютерных моделей было доказано, что спускание воды в унитазе может доставить капли на высоту даже более метра, пишет Science Alert.

В этих каплях могут скрываться различные отвратительные вещи, в том числе вирус Эболы, норовирус и даже Covid-19, говорится в новом исследовании, в ходе которого проверялось, как распространяются капли воздуха в публичных туалетах после спуска воды в унитазе.

Команда исследователей разместила "счетчики частиц" в публичном туалете на различных высотах рядом с унитазами и писсуарами. Уровень воздушных капель в окружающем пространстве измерялся до и после эксперимента.

Видео: Запись эксперимента

"После теста длительностью примерно три часа, в ходе которого более 100 раз спускалась вода, мы открыли, что с каждым спуском воды в окружающем пространстве увеличивается число воздушных капель", - прокомментировал исследователь Сидхарта Верма.

Во время эксперимента воздушные капли поднялись на 109 см над унитазом и на 69 см над писсуаром. Эти капли оставались в воздухе вплоть до 20 секунд. Все это соответствует и данным предыдущих исследований. 1

На то, сколько воздушных капель попадает в воздух после спуска воды в унитазе, влияет несколько факторов, например, дизайн унитаза и сила течения воды. Закрытие крышки унитаза может помочь, однако большая часть капель в любом случае попадет в воздух через щели.

"Как унитаз, так и писсуар создали большое количество воздушных капель размером меньше трех микрометров. Они несут риск потенциального заражения, так как эти капли содержат микроорганизмы. Из-за их мелкого размера эти капли могут оставаться в воздухе дольше", - пояснил Верна.

В эру пандемии коронавируса все это несет особую опасность. Общественные туалеты обычно маленькие, плохо вентилируются и часто полны людей. Это комбинация, которая, как мы знаем, может помочь распространиться вирусу SARS-CoV-2. Помочь здесь определенно могло бы улучшение вентиляции в публичных туалетах.

В любом случае, во время посещения общественного туалета желательно по возможности поскорее из него выйти, когда в унитазе спускается вода. Впрочем, вряд ли кто-то добровольно хотел бы задерживаться в таком месте слишком долго.