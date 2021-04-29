ReTV: от утопления спасли котенка; виновным грозит суровое наказание

Котенок, отказавшийся от морской школы - так можно сказать про жизнь котенка Каптейниса Рудиса:

его от смерти в реке примерно шесть недель назад спасли сотрудники Пожарно-спасательной службы. 1

Сейчас маленькое животное в надежных руках, его хозяйка Сармите Озола рассказала новостям ReTV: "Позвонила знакомая из Валки и сказала - видела только что в ветеринарной клинике котика, который очень тихо скулил и пищал, его достали из реки Педеле".

О своем печальном опыте рассказала и местная ветеринар Ингрида Вилне: "Было четверо, остальных спасти было нельзя, а этого удалось реанимировать.

Я надеюсь, что получит значительное наказание, так как тут говорят, насколько был слышно - у этой хозяйки это уже не в первый раз". 1

Стоит отметить, что котенка вытащили из реки в результате ряда совпадений. Госполиция признает - это один из редких случаев, когда известен и возможный живодер. Сергей Майорс, начальник Валкского участка Госполиции: "Вдоль реки Педеле самоуправление создало прогулочные тропы и, идя по такой тропе, свидетель все увидел. Реагируя на вызов и прибыв на место происшествия, мы вытащили мешок из реки Педеле и действительно констатировали - в мешке четверо котят, трое из которых - без признаков жизни".

Полиция признает, что раскрывать такие случаи тяжело, однако в этот раз следствие пошло по другим рельсам. "В ходе уголовного процесса выяснилось, кого стоит проверить. Сейчас уголовный процесс находится в стадии расследования. Тяжело сказать, когда он дойдет до суда, но пока что судебная перспектива нам видна", - уточнил Майорс.

В свою очередь ветеринар Ингрида Вилне, которая изначально помогла котенку оклематься от проведенных в "морской школе" десяти минутах, высказалась новостям ReTV с грустью: "Уже по закону запрещено несанкционированно заниматься размножением. Второй правильный путь - раз уж у хозяйки есть кошка, ее надо стерилизовать, нужно заботиться, чтобы не возникало таких случаев, как сейчас.

Ветеринар признает, что это не единственный случай, поэтому ее уже больше ничего не удивляет. "В прошлом году у нас тут были положенные в коробку из алкошопа, подготовленные к прессу котята. Хорошо, что человек, который это прессовал, услышал, что там внутри что-то пищит".

Что относится к случая в реке Паделе, Сергей Майорс поясняет: "За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до трех лет. С кратковременным лишением свободы, принудительной работой, денежным штрафом - с или без пробационного надзора".

В свою очередь новая хозяйка спасенного кота Сармите Озола говорит - выживший котенок Каптейнис Рунцис пришел в себя и ожил: "Он больше считает, что он - человеческий ребенок, так как едим из бутылки, и приемной мамой у нас стала Дина, которая помогла с интимной гигиеной. Нам очень, очень не нравится, что по весне многих котят отправляют в морскую школу, хоть за это и полагается наказание, однако люди по-прежнему считают, что легче утопить, чем стерилизовать котенка".