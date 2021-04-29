Представитель полиции: Есть факты, что обгоревший в Тукумсе мужчина, возможно, пытался покончить с собой

Однако, даже если то, что произошло в Тукумсе, было несчастным случаем или самоубийством, это не исключает, что это событие является составной частью преступления, пояснил Гришинс.

"Если это самоубийство, то необходимо выяснить, не был ли человек доведен до такой ситуации. Да, есть некоторые факты, свидетельствующие о самоубийстве, но об этом нельзя убедительно заявить до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение" - сказал Гришин.

Уважая мнение общественности и в целях обеспечения беспристрастности, уголовное производство по инциденту в Тукумсе было передано из Тукумского отделения в Управление по Земгальскому району.

Чтобы развеять опасения по поводу отказа полиции Тукумса возбудить уголовное дело за угрозы, связанные с полученными текстовыми сообщениями, Гришин напомнил, что полиция приступила служебной проверке. Он пояснил, что каждый случай индивидуален, поэтому, согласно заключениям проверки, если сотрудники полиции допустили ошибку, они будут наказаны.

Гришин обратил внимание на то, что после инцидента в Тукумсе общественности была предоставлена ​​односторонняя информация, в которую общественность поверила и не допускала других версий случившегося. Он отметил, что полиция довольно регулярно обнаруживает, что информация предоставляется общественности выборочно и общественным мнением манипулируют.

"Здесь была заслушана одна сторона, и это мнение одной стороны. Следователь не может делать выводы на основании показаний одной стороны", - сказал Гришин.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) указал, что он призвал Государственную полицию пересмотреть стратегическую коммуникацию, чтобы не создавать ненужной напряженности в обществе.

Министр пояснил, что сейчас мы живем в другую эпоху с другой скоростью информационного потока. После преступления общественность в социальных сетях высказала убедительные, на свой взгляд, версии о виновных, но министр призвал общественность позволить полиции выполнять свою работу качественно. "Ну нельзя за 20 минут узнать все обстоятельства", - добавил Гиргенс.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена возможность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - "Уголовное преступление против здоровья человека". В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.

Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.