Похищение собак Леди Гаги: арестованы пять подозреваемых в похищении французских бульдогов

Трое задержанных - 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли. Полиция считает, что они были теми, кто напал на помощника артистки, который выгуливал собак. Им выдвинули обвинение в покушении на убийство и ограблении. Кроме того, были задержаны 40-летний Гарольд Уайт, отец Джейлина Уайта, и 50-летняя Дженнифер Макбрайд. Они были обвинены в соучастии в покушении на убийство.

Дженнифер Макбрайд была той, кто вернула бульдогов - Коджи и Густава - Леди Гаге. Она сделала это после того, как звезда пообещала награду в полмиллиона долларов за помощь в поиске питомцев. Спустя два дня после кражи полиция сообщила, что Макбрайд обнаружила собак привязанными к столбу "и обратилась к представителям Леди Гаги, чтобы вернуть их".

Сначала в полиции не связывали Макбрайд с преступлением. Однако в итоге было обнаружено, что женщина состоит в отношениях с Гарольдом Уайтом, который является отцом одного из возможных похитителей.

В полиции Лос-Анджелеса не уверены, что эти люди украли собак из-за того, что они принадлежат звезде. Скорее всего, мотивом послужила высокая стоимость данной породы. 3