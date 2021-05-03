В рижском пруду Марас на радость жителям гнездуются лебеди и лысухи

Оба вида птиц гнездуются очень близко друг к другу и как соседи уживаются довольно мирно, хотя иногда они и пощипывают друг у друга ветки.

По наблюдениям свидетелей, в лебедином гнезде уже высижены несколько яиц, однако взгляды любопытных прохожих, похоже, птиц особо не тревожат.

Большую популярность как в Латвии, так и за границей в последние годы приобрели организованные Латвийским фондом природы (LDF) трансляции из гнезд различных диких птиц. Этой весной LDF открыл десятый сезон трансляций, и наибольшее внимание привлекли неожиданно напряженные события в гнезде морских орлов в Дурбе.

На призыв пользователей Twitter обеспечить трансляции и из "поселка" лебедей представитель LDF в соцсети ответил, что во время гнездования камеры обычно не устанавливают. Таким образом, рижанам, которые желают следить за развитием событий в гнездах этих птиц, придется отправляться на пруд Марас лично. Конечно, соблюдая при этом тишину и дистанцию, чтобы не помешать птицам.

Māras dīķī jauns realitātes šovs - gulbju lizda ar olu, kurai blakus lauču ligzda. Ja pieliktu online kameru, tad 2 lizdas vienā kadrā ietilptu. Šis varētu mēģināt pārsist ērgļu ligzdas reitingus. Interesanti, kā gulbis ar lauci sadzīvos tik mazā attālumā...@LOB_lv pic.twitter.com/m9SAShl4OK — Dainis Jakovels (@DainisJakovels) May 1, 2021

Putnu ziņās-Māras dīķa gulbju un lauču ğimenes tikušas katra pie savas ligzdas. Gulbjiem esot 2 olas 🥚🥚 pic.twitter.com/uGvAIGF3zO — Linda F (@Shakalinda) May 1, 2021