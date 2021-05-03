В рижском пруду Марас на радость жителям гнездуются лебеди и лысухи

Оба вида птиц гнездуются очень близко друг к другу и как соседи уживаются довольно мирно, хотя иногда они и пощипывают друг у друга ветки.
По наблюдениям свидетелей, в лебедином гнезде уже высижены несколько яиц, однако взгляды любопытных прохожих, похоже, птиц особо не тревожат.
Большую популярность как в Латвии, так и за границей в последние годы приобрели организованные Латвийским фондом природы (LDF) трансляции из гнезд различных диких птиц. Этой весной LDF открыл десятый сезон трансляций, и наибольшее внимание привлекли неожиданно напряженные события в гнезде морских орлов в Дурбе.
На призыв пользователей Twitter обеспечить трансляции и из "поселка" лебедей представитель LDF в соцсети ответил, что во время гнездования камеры обычно не устанавливают. Таким образом, рижанам, которые желают следить за развитием событий в гнездах этих птиц, придется отправляться на пруд Марас лично. Конечно, соблюдая при этом тишину и дистанцию, чтобы не помешать птицам.