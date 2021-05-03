Пн, 3.05.2021
Когда меня спрашивают, какой был самый страшный звонок - я даже не знаю, что ответить. Я стараюсь их забывать и не думать об этом. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
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В рижском пруду Марас на радость жителям гнездуются лебеди и лысухи

Во время, когда мы так много чего привыкли делать в интернете, в том числе и наблюдать за природой, в пруду Марас в Риге гнездуются лысухи и лебеди, давая людям возможность наблюдать за этим процессом не онлайн, а собственными глазами.

Оба вида птиц гнездуются очень близко друг к другу и как соседи уживаются довольно мирно, хотя иногда они и пощипывают друг у друга ветки.

По наблюдениям свидетелей, в лебедином гнезде уже высижены несколько яиц, однако взгляды любопытных прохожих, похоже, птиц особо не тревожат.

Большую популярность как в Латвии, так и за границей в последние годы приобрели организованные Латвийским фондом природы (LDF) трансляции из гнезд различных диких птиц. Этой весной LDF открыл десятый сезон трансляций, и наибольшее внимание привлекли неожиданно напряженные события в гнезде морских орлов в Дурбе.

На призыв пользователей Twitter обеспечить трансляции и из "поселка" лебедей представитель LDF в соцсети ответил, что во время гнездования камеры обычно не устанавливают. Таким образом, рижанам, которые желают следить за развитием событий в гнездах этих птиц, придется отправляться на пруд Марас лично. Конечно, соблюдая при этом тишину и дистанцию, чтобы не помешать птицам.

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