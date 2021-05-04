Новые рекорды Omniva: компания вышла за пределы Балтии

Как сообщила пресс-служба предприятия, в первом квартале концерн получил прибыль в размере 7 млн евро, что в 33 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. В первую очередь на результаты повлиял значительный рост доходов от интернет-торговли как в сфере услуг доставки посылок в странах Балтии, так и в международном бизнесе.

Если годом ранее объемы посылок во время ограничений, введенных в конце первого квартала, увеличились в несколько раз, то в первом квартале текущего года объем увеличился еще на 60%.

В этом году на рост объемов влияет также возобновление международных отправлений, которое почти прекратилось в период первой волны вируса прошлой весной.

Чтобы обслуживать рекордные объемы интернет-торговли, компания

расширила посылочные автоматы с учетом растущих объемов посылок,

открыла дополнительные пункты выдачи посылок

наняла дополнительный персонал для обеспечения их доставки.

Важным событием первого квартала стало начало работы в Хорватии первой сети посылочных автоматов на соответствующем программном обеспечении Omniva. Сотрудничество с почтой Хорватии - первый важный шаг компании в экспорте своих технологий.

Основной сферой деятельности Eesti Post является оказание почтовых и логистических услуг, а также обработка электронных счетов. Помимо материнского предприятия, в концерн входят дочерние предприятия в Латвии и Литве.