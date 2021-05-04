Вт, 4.05.2021
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Новые рекорды Omniva: компания вышла за пределы Балтии

Посылочный автомат Omniva ФОТО: Zane Bitere / LETA

Доход эстонской государственной компании Eesti Post, работающей под брендом Omniva, за три месяца 2021 года составил 39,5 млн евро, что почти на 10 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба предприятия, в первом квартале концерн получил прибыль в размере 7 млн евро, что в 33 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. В первую очередь на результаты повлиял значительный рост доходов от интернет-торговли как в сфере услуг доставки посылок в странах Балтии, так и в международном бизнесе.

Если годом ранее объемы посылок во время ограничений, введенных в конце первого квартала, увеличились в несколько раз, то в первом квартале текущего года объем увеличился еще на 60%.

В этом году на рост объемов влияет также возобновление международных отправлений, которое почти прекратилось в период первой волны вируса прошлой весной.

Чтобы обслуживать рекордные объемы интернет-торговли, компания

  • расширила посылочные автоматы с учетом растущих объемов посылок,
  • открыла дополнительные пункты выдачи посылок
  • наняла дополнительный персонал для обеспечения их доставки.

Важным событием первого квартала стало начало работы в Хорватии первой сети посылочных автоматов на соответствующем программном обеспечении Omniva. Сотрудничество с почтой Хорватии - первый важный шаг компании в экспорте своих технологий.

Основной сферой деятельности Eesti Post является оказание почтовых и логистических услуг, а также обработка электронных счетов. Помимо материнского предприятия, в концерн входят дочерние предприятия в Латвии и Литве.

Eesti Post принадлежит государству. В концерне работает 2300 человек во всех странах Балтии, его оборот в 2020 году составил 135,6 млн евро.

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