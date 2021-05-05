Сергей Лазарев предрек России проигрыш на "Евровидении" и назвал две причины

Первой проблемой для Manizha, по мнению Лазарева, станет русскоязычность композиции, которая может помешать аудитории из Европы понять смысл песни. "Баллов уже будет заведомо меньше", - сказал Лазарев.

Второй причиной, по словам певца, стала конкуренция. Сергей позитивно оценил феминистический посыл песни Manizha, однако упомянул, что в числе участников также представлена певица из Мальты Destiny с песней Je Me Casse с подобным же посылом. Сейчас букмекеры называют Destiny одной из фавориток конкурса.

Видео: Manizha - Russian Woman

Также Лазарев рассказал, что сам отправил бы на конкурс певицу Zivert. "Голос у нее узнаваемый, она запоминается, она смогла бы сделать классную постановку", - поделился он.

Сергей Лазарев сам дважды представлял Россию на "Евровидении". Он отметил, что этот конкурс прежде всего "про толерантность", а в России "дико нетолерантны" по отношению к своей же участнице.

Напомним, песня Russian Woman певицы Manizha прошла национальный отбор на "Евровидение". Конкурентами исполнительницы были группы Therr Maitz и #2Маши.

После победы российские музыканты и политики стали подвергать композицию Russian Woman критике - Леонид Агутин назвал песню стыдной, а глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила провести проверку, как эта композиция была отобрана для участия в "Евровидении".