Волков прокомментировал комиссии Сейма по иностранным делам состояние Навального и пранк с аферистом

Комментируя состояние здоровья Навального, Волков заявил, что об этом мало что известно, но он находится в процессе восстановления после голодовки, что потребует времени. По словам врачей, Навальному потребуется столько же дней, сколько длилась голодовка, чтобы не было длительных проблем с желудком.

Лидер российской оппозиции Навальный ранее голодал в течение трех недель и был доставлен в больницу для заключенных в апреле. Еще в апреле адвокат политика Ольга Михайлова заявила, что политик очень слаб и не получает необходимой медицинской помощи.

Навальный объявил голодовку, когда российские власти отказались допустить к нему независимых врачей. В настоящее время политик закончил эту форму протеста.

На вопрос главы комиссии Рихарда Колса (NA), почему Навальный вернулся в Россию, если ему было известно, что его задержат, Волков объяснил, что даже когда Навальный находился в Германии в коме, было ясно, что он вернется, потому что "он принадлежит России". Навальный - политик, который не сделал ничего плохого, объяснил соратник контекст его возвращения.

Волков отметил, что Кремлю пока не удалось ликвидировать политическую организацию, которую он представляет, хотя предпринимается третья крупная попытка противодействовать ей.

Он также более подробно прокомментировал "встречи" Волкова, как с комиссией Сейма по иностранным делам, так с депутатами других стран, которые впоследствии оказались розыгрышем. Волков убежден, что это произошло в контексте кампании дезинформации. Хотя говорят, что это сделали интернет-пранкеры, соратник Навального считает это не шуткой, а операцией кибервойны, "призванной оказать негативное влияние на борцов за свободу в России".

Люди, которые выдавали себя за Волкова, сделали около 20 успешных звонков, что говорит о том, что они тщательно подготовились, потратили очень много времени и сделали это очень профессионально.