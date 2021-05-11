Стоимость экспорта латвийских товаров в марте достигла нового рекорда - 1,34 млрд евро

В первом квартале этого года Латвия экспортировала товары на общую сумму 3,549 млрд евро, что на 8,6% или 282,5 млн евро больше, чем за соответствующий период 2020 года, импортировала - на 3,834 млрд евро, что на 3% или на 113,4 млн евро больше.

Таким образом, за первые три месяца 2021 года внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах достиг 7,38 млрд евро, что на 5,7% или 395,9 млн евро больше, чем за тот же период 2020 года.

В том числе в марте Латвия экспортировала товары на 1,34 млрд евро, что на 17,4% или 198,5 млн евро больше, чем в феврале, и на 20,6% или 228,9 млн евро больше, чем в марте 2020 года. В свою очередь импорт составил 1,504 млрд евро, что на 26,3% или 312,7 млн евро больше, чем месяцем ранее, и на 11,9% или 159,6 млн евро больше, чем в марте 2020 года.

ЦСУ отмечает, что в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года сальдо внешней торговли улучшилось, при этом доля экспорта в общем объеме внешней торговли выросла с 45,3% до 47,1%.

В марте 2021 года Латвия больше всего экспортировала древесины, изделий из дерева и древесного угля - на сумму 246,8 млн евро (18,4% общего объема экспорта), что на 13,7% больше, чем в феврале, и на 35,1% больше, чем в марте 2020 года.

Экспорт электроприборов и электрооборудования составил 141,088 млн евро (10,5%), что на 4,2% больше, чем месяцем ранее, и на 21,4% больше, чем годом ранее, в то время как механизмов и механических устройств было экспортировано на сумму 81,964 млн евро (6, 1%), что на 22,8% больше, чем месяцем ранее, и на 29,7% больше, чем годом ранее.

Наибольшую долю импорта в марте составил импорт электрического и электрооборудования - 173 824 млн евро (11,6% общего объема импорта), что на 11,2% больше, чем в феврале, и на 26,1% больше, чем годом ранее. Импорт механизмов и механического оборудования составил 159,135 млн евро (10,6%), что на 23% больше, чем месяцем ранее, и на 23,6% больше, чем в марте 2020 года. Импорт наземных транспортных средств и их частей составил 128,302 млн евро (8,5%), что на 36% больше, чем месяцем ранее, и на 12,7% больше, чем год назад.

В марте главными партнерами Латвии по экспорту в торговле со странами Европейского союза были Литва (18,2% общего объема экспорта), Эстония (10,8%), Германия (7,2%) и Швеция (5,7%), по импорту - Литва (18,2% общего объема импорта), Германия (11,6%), Польша (10,7%) и Эстония (8,3%).

Важнейшим партнером по экспорту в торговле с третьими странами была Россия, доля которой в общем экспорте Латвии в марте составила 7,4%, в импорте - 5,6%.

По сравнению с мартом 2020 года доля стран Евросоюза в общей стоимости экспорта в марте этого года увеличилась на 1,8 процентного пункта до 67,8%, а в общей стоимости импорта снизилась на 1,2 процентного пункта - до 78,3%. При этом доля стран СНГ в экспорте снизилась на 1,5 процентного пункта и составила 11%, а в импорте выросла на 0,8 процентного пункта до 9,2%.

В марте 2021 года сальдо внешней торговли Латвии со 117 странами было положительным, при этом стоимость экспорта превышала стоимость импорта. Отрицательным сальдо было в торговле с 44 странами.