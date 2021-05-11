Для пойманных в Риге бродячих собак будут введены специальные карточки

Сегодня комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы рассмотрел предложения департамента по вопросам жилья и окружающей среды. Департамент предложил решения по устранению ранее выявленных недостатков в вопросе отлова бродячих собак. Эти предложения будут включены в закупку по размещению и уходу за собаками, пойманными в городе, и их размещению в приютах для животных.

Во время передачи собаки владельцу он должен будет подписать карточку животного, в которой каждый поставщик услуг, участвующий в отлове, уходе и содержании собаки, отметит манипуляции, которые производились с собакой, и стоимость оказанных услуг.

Каждый поставщик услуг должен заверить информацию подписью. В карточку также будет внесена информация из регистра животных.

Департамент предусматривает возмещение только тех манипуляций с собакой, которые предусмотрены положениями о закупке. Раз в неделю поставщик услуг будет отправлять по одному оригиналу карт, подписанных на предыдущей неделе, на адрес электронной почты, предоставленный департаментом, чтобы департамент мог взыскать стоимость оказанных услуг.

По данным департамента, приюты принимают в среднем 38 собак и 13 щенков в месяц. Взрослые собаки содержатся за счет самоуправления до 14 дней, щенок может оставаться в приюте за счет самоуправления до восьминедельного возраста, но не более 56 календарных дней. Кормящие суки могут оставаться в приюте за счет самоуправления до достижения щенками восьминедельного возраста.

Поставщик услуг или приют должен ввести в систему ridzivnieki.lv информацию о собаках, отловленных на административной территории Риги и помещенных в приют.

По словам главы комитета Эдмунда Цепуритиса, предложения департамента сделают процесс отлова и содержания животных прозрачным, снимая опасения по поводу любого этапа этого процесса.

Члены комитета концептуально поддержали предложения, разработанные департаментом, и их реализацию.

Как сообщалось ранее, в Рижскую думу поступила жалоба в связи с размещением и содержанием бездомных животных в столице. Центр по борьбе с бюрократией, рассматривая поданную жалобу, выявил возможно необоснованное выделение средств самоуправления за некачественно выполненную или невыполненную работу по отлову и уходу за бездомными животными, поэтому было решено усилить контроль за выделением средств на эти цели.