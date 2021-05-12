В Китае лопнул пол стеклянного моста: турист "застрял" на высоте 100 метров

Строительство стеклянных мостов - один из способов по привлечению в Китае местных туристов. Всего в стране существует примерно 2300 стеклянных мостов различных форм и размеров. В соцсетях быстро распространилась фотография, на которой видно, как мужчина удерживается посреди моста в живописном месте недалеко от города Лунцзин. Пожарные поспешили на место происшествия, чтобы спасти мужчину.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh — Matt Knight (@MattCKnight) May 8, 2021

Как сообщает новостное агентство Xinhua, человека удалось спасти и доставить в безопасность. Туриста доставили в больницу, чтобы выяснить его состояние здоровья. Медики посчитали, что физическое и эмоциональное состояние мужчины оценивается как хорошее. Судя по информации сайта Longjing City Weibo, сейчас территория стеклянного моста закрыта. Произошедшее ЧП расследует полиция.

В Китае происшествия такого типа, когда лопаются панели стеклянных мостов - не редкость. В 2018 году в провинции Хэбэй были закрыты 32 туристических объекта.

В 2019 году в провинции Гуанчжоу, когда лопнул стеклянный мост, погиб один человек, а еще шестеро пострадали. А в 2016 году в городе Жангзадзи турист получил ранения после неудачного падения на камни, произошедшего во время посещения стеклянного моста.