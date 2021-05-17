Сад на балконе или террасе - с чего начать?

Почти каждый десятый житель (7%) охотно завел бы свой садик, но, к сожалению, люди не знают, с чего начать, поэтому эксперт Hortes рекомендует три простых шага для создания эффективного небольшого сада на балконе или террасе.

Более открыты для балконного садоводства молодые люди в возрасте до 30 лет (24%), владельцы квартир (18%) в региональных городах (24%) и в Риге (15%). Каждый десятый рижанин хотел бы озеленить балкон своей квартиры, но не знает, как это сделать лучше.

Чтобы способствовать созданию более зеленой среды в городах Латвии и обустройству садиков на балконах или террасах, Гунта Саре, специалист по обслуживанию клиентов садового отдела центра садоводства, советует начать с трех простых шагов: выращивать полезные в приготовлении пищи пряности, выбирать комнатные растения, которые соответствуют настроению и характеру и помогают укреплять эмоциональное равновесие, а также заботиться о каждом растении в соответствии с его потребностями.

1-й шаг: дополнение на кухне - собственноручно выращенные пряности

Выбор пряностей, подходящих для огорода на балконе, достаточно широк и зависит от пожеланий хозяина. Торопливым, кто хочет сразу же употреблять растения в пищу, специалист рекомендует покупать зелень в горшках. Популярны и подходят для различных рецептов такие пряности, как тимьян, базилик, шпинат, лук, чеснок, петрушка, мята.

Для любителей более экзотических и специфических вкусов эксперт предлагает более необычные растения:

оливковая трава с ярко выраженным оливковым вкусом. Прекрасно сочетается с помидорами и рыбой, хороша в маринаде для птицы. Интересный вкус образуется, если смешать оливковую траву со сливочным маслом, а традиционное использование простое: помидоры, моцарелла и оливковая трава, которая используется вместо базилика или в сочетании с ним;

майоран является прекрасной приправой к овощам, а также к мясным и рыбным блюдам. Следует отметить, что ему нельзя позволять цвести, а верхушки нужно регулярно выщипывать, чтобы растение было пышнее;

лавровое дерево, листья которого часто используют в качестве приправы, например, для супа. Это дерево - не только дополнение к полочке с пряностями, но и декоративное комнатное растение, радующее глаз.

Самые терпеливые могут купить семена и самостоятельно вырастить небольшой огород на подоконнике. Различные маленькие теплицы, ящики для рассады, этикетки для растений, классические или декоративные горшки могут сделать процесс выращивания более приятным и интересным.

Пряности из горшочков можно высаживать в ящик на балконе, который рекомендуется поместить в светлое место. Наиболее подходящие пряности для такого ящика - тимьян, розмарин, базилик, душица. На балконе или террасе можно выращивать также рассаду помидоров и огурцов, а клубнику и перец - в подвесных горшках.