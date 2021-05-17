Вт, 18.05.2021
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Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība

Сад на балконе или террасе - с чего начать?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/aoya

Подготовка к садовым работам помогает четверти латвийцев (23%) восстановить эмоциональное равновесие, свидетельствуют данные опроса*. Кроме того, 14% респондентов планируют разбить садик на балконе или террасе своей квартиры. 

Почти каждый десятый житель (7%) охотно завел бы свой садик, но, к сожалению, люди не знают, с чего начать, поэтому эксперт Hortes рекомендует три простых шага для создания эффективного небольшого сада на балконе или террасе.

Более открыты для балконного садоводства молодые люди в возрасте до 30 лет (24%), владельцы квартир (18%) в региональных городах (24%) и в Риге (15%). Каждый десятый рижанин хотел бы озеленить балкон своей квартиры, но не знает, как это сделать лучше.

Чтобы способствовать созданию более зеленой среды в городах Латвии и обустройству садиков на балконах или террасах, Гунта Саре, специалист по обслуживанию клиентов садового отдела центра садоводства, советует начать с трех простых шагов: выращивать полезные в приготовлении пищи пряности, выбирать комнатные растения, которые соответствуют настроению и характеру и помогают укреплять эмоциональное равновесие, а также заботиться о каждом растении в соответствии с его потребностями.

1-й шаг: дополнение на кухне - собственноручно выращенные пряности

Выбор пряностей, подходящих для огорода на балконе, достаточно широк и зависит от пожеланий хозяина. Торопливым, кто хочет сразу же употреблять растения в пищу, специалист рекомендует покупать зелень в горшках. Популярны и подходят для различных рецептов такие пряности, как тимьян, базилик, шпинат, лук, чеснок, петрушка, мята.

Для любителей более экзотических и специфических вкусов эксперт предлагает более необычные растения:

  • оливковая трава с ярко выраженным оливковым вкусом. Прекрасно сочетается с помидорами и рыбой, хороша в маринаде для птицы. Интересный вкус образуется, если смешать оливковую траву со сливочным маслом, а традиционное использование простое: помидоры, моцарелла и оливковая трава, которая используется вместо базилика или в сочетании с ним;
  • майоран является прекрасной приправой к овощам, а также к мясным и рыбным блюдам. Следует отметить, что ему нельзя позволять цвести, а верхушки нужно регулярно выщипывать, чтобы растение было пышнее;
  • лавровое дерево, листья которого часто используют в качестве приправы, например, для супа. Это дерево - не только дополнение к полочке с пряностями, но и декоративное комнатное растение, радующее глаз.

Самые терпеливые могут купить семена и самостоятельно вырастить небольшой огород на подоконнике. Различные маленькие теплицы, ящики для рассады, этикетки для растений, классические или декоративные горшки могут сделать процесс выращивания более приятным и интересным.

Пряности из горшочков можно высаживать в ящик на балконе, который рекомендуется поместить в светлое место. Наиболее подходящие пряности для такого ящика - тимьян, розмарин, базилик, душица. На балконе или террасе можно выращивать также рассаду помидоров и огурцов, а клубнику и перец - в подвесных горшках.

Если места мало, но зеленый уголок все же нужен, хорошим решением будет вертикальная стена, на которой можно выращивать как пряности, так и цветы. Кроме того, таким образом каждому растению можно обеспечить подходящую дозу удобрений.

Эксперт отмечает, что мяту не надо сажать вместе с другими растениями, потому что она агрессивна и может подавлять медленно растущие растения.

2-й шаг - яркие растения для эмоционального баланса

Повседневное присутствие растений может укрепить психическое здоровье, поэтому на балконе или террасе рекомендуется выращивать также красочные цветы, такие как фиалки, бархатцы, пеларгонии, бегонии, лаванда.

Цветотерапия также может улучшить настроение. Модные цвета в этом году - серый, фиолетовый, розовый и белый, вам остается только выбрать растения, наиболее подходящие для вашего настроения. Например, уголок желтых цветов может увеличить чувство счастья, благополучия и удовлетворения, зона красных растений полезна, если вам нужно быть бодрым и активным, белые цветы помогут восстановить равновесие, а оранжевые растения будут стимулировать аппетит. И, конечно же, такой важный зеленый цвет, который успокаивает и снимает стресс. Яркие или нейтральные декоративные цветочные горшки будут способствовать цветовому эффекту.

Лучше всего активизирует и доставит удовольствие разным органам чувств - запаху, зрению, вкусу - садик, в котором одновременно растут ароматные, красочные и съедобные растения.

3-ый шаг - правильный уход, который приносит плоды

Как отмечает эксперт, основными причинами, по которым рассада не выживает или не дает урожай, являются недостаточное удобрение, засыхание или, чаще всего, излишний полив. Чтобы вложенный труд принес результаты и радость от процесса выращивания не пропала, необходимо учитывать некоторые важные советы.

  • Подходящая емкость. Размер балконного ящика или горшка зависит от того, сколько растений планируется там выращивать.
  • Соответствующий субстрат. Чтобы растения в садике хорошо себя чувствовали, необходимо выбрать подходящий субстрат. Желательно использовать землю, предназначенную специально для цветочных горшков и ящиков, или покупать торфяной субстрат вместе с компостными травами в ящиках. Например, Laflora kks-pp содержит частицы глины, которые поглощают воду, а затем возвращают ее растениям, помогая обеспечить необходимый уровень влажности почвы.
  • Плотность посадки. Зелень можно сажать ближе, чем цветущие растения, так как ее время от времени будут собирать, срезать и есть. Цветы одинаковой высоты нужно высаживать реже, чтобы им было где расти. С другой стороны, если рядом находятся висячие растения и те, которые растут вверх, их можно сажать немного ближе друг к другу. Если растения слишком плотно посажены и их слишком часто поливают, в них могут быстро завестись насекомые или различные болезни.
  • Умеренный, но регулярный полив. Растение следует полить сразу после посадки и следить за влажностью почвы. Чем в более солнечном месте находятся горшок или балконный ящик, тем чаще нужно поливать.
  • Удобрение. Удобрять растения следует вместе с поливом. Существуют разные виды удобрений, которые подходят для конкретных растений. Обязательно следуйте указаниям на упаковке удобрения о том, для каких растений оно предназначено, в каких дозах и во время какой фазы роста.
  • Разное использование удобрений для разных растений. Если в балконном ящике вместе с зеленью сажают цветущие растения, то их можно размещать вместе с цветочным горшком целиком. Это облегчит удобрение, которое отличается для трав и для цветов. Таким образом сильная концентрация удобрения для цветущих растений не повредит съедобной зелени. Цветковые растения удобряют чаще и обильнее, а пряности - реже.

Чтобы любое жилище, в том числе городские квартиры, сделать более зеленым, специалисты центра садоводства рекомендуют самые подходящие растения для создания сада на балконе или террасе в зависимости от условий выращивания, цели потребления и индивидуальных пожеланий каждого человека.

*Опрос Snapshots проводился по методу CAWI. В период с 31.03.2021 до 06.04.2021 в нем принял участие 721 респондент в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос проводился по заказу центра садоводства Hortes.

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