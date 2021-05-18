Как работает израильская система ПРО "Железный купол"?

Пока что эффективность частично финансируемого правительством США "Железного купола" составляла 90%, в частности, большая часть выпущенных ХАМАС ракет своей цели не достигли. Однако, эта система становится неэффективной, если ей необходимо отразить сотни или тысячи ракет. 90% может быть и слишком мало, пишет портал Popular Mechanics.

Палестинская группировка из сектора Газа направила в Израиль несколько тысяч ракет, и Израиль не заставил ждать с ответом. В направлении Израиля были выпущены различные ракеты с калибром от 107 до 122 миллиметров. Обычно эти ракеты оборудованы впечатляющими боеголовками.

Iron Dome working over Tel Aviv after rocket barrages pic.twitter.com/bGHlf9jr7u — ELINT News (@ELINTNews) May 11, 2021

Чтобы подготовиться к конфликту с Израилем, ХАМАС и другие группировки собрали ракеты из тайников, разбросанных по всему сектору Газа, и позднее направили их в сторону Израиля. Обычно эти ракеты неточны, однако до запуска их сложно обнаружить, кроме того, она направляются в больших количествах, став довольно эффективным оружием.

Созданный в 2011 году "Железный купол" состоит из сети из десяти батарей. Одна батарея состоит из системы радаров, системы боевого управления и трех-четырех единиц для запуска ракет. Каждая единица для запуска ракет "Железного купола" оборудована 20 ракетами "Тамир". Каждая батарея может защитить территорию до 100 квадратных километров.

Вот, как эта система работает. Когда "Железный купол" воспринимает залп ракет противника, он их выслеживает (за один раз он может проследить до 1100 ракет). В то же самое время подсчитывается возможная точка падения ракет. Если эта точка совпадает с местом нахождения гражданских жителей или военными объектами, "Железный купол" их сбивает. Если точка падения запущенных ракет малозначительна, эти ракеты не сбиваются.

Батарея "Железного купола" ФОТО: Reuters/ScanPix

В каждой батарее - от 60 до 80 ракет, каждая может установить свою цель с точностью в 90%. Звучит это хорошо, однако, если противник запускает сотни ракет в день, то "Железному куполу" приходится выбирать, какие ракеты сбивать, а какие нет.