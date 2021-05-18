Жители Латвии стали совершать меньше непродуманных покупок

В четвертом квартале прошлого года объем выданных резидентам потребительских кредитов составил 447,7 млн евро, что на 9,2% или почти 45 млн евро меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.

"Уменьшение общего портфеля потребительских кредитов объясняется осторожностью клиентов и более тщательным планированием финансов. Так как существенно уменьшились траты, связанные с путешествиями, которые ранее были регулярной целью заявок на кредиты, снизились и объемы необходимых кредитов", - рассказывает руководитель отдела карт и платежей банка Citadele Андрис Лаздиньш.