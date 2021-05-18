Вт, 18.05.2021
Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи. Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.
Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

Жители Латвии стали совершать меньше непродуманных покупок

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Контрасты в экономике Латвии с приходом Covid-19 были неблагоприятны для сферы потребительских кредитов. Лишившись уверенности в завтрашнем дне, люди стали покупать более продуманно, вследствие чего уменьшился и объем выданных банками потребительских кредитов, пишет во вторник газета Diena.

В четвертом квартале прошлого года объем выданных резидентам потребительских кредитов составил 447,7 млн евро, что на 9,2% или почти 45 млн евро меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.

"Уменьшение общего портфеля потребительских кредитов объясняется осторожностью клиентов и более тщательным планированием финансов. Так как существенно уменьшились траты, связанные с путешествиями, которые ранее были регулярной целью заявок на кредиты, снизились и объемы необходимых кредитов", - рассказывает руководитель отдела карт и платежей банка Citadele Андрис Лаздиньш.

Кроме того, по его словам, клиенты больше не делают так много незапланированных покупок, как перед пандемией Covid-19, а для того, чтобы не возникал перерасход бюджета, сокращают свои кредитные лимиты.

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