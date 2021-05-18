Торговый центр Origo признан самым устойчивым в странах Балтии

Для удобства посетителей в т/ц Origo оборудованы стенд для заполнения питьевой воды, комната первой медицинской помощи, центр легко доступен для людей с двигательными нарушениями, в нем есть специально оборудованные лифты, здание приспособлено и для слабовидящих - в лифтах есть указания шрифтом Брайля.

Origo - один из первых торговых центров в странах Балтии, который ввел в здании тактильные направляющие, позволяющие посетителям с нарушениями зрения перемещаться с комфортом. Здание также рассчитано на семьи с детьми - здесь есть интерактивная игровая стена, комната для детей и родителей, специальные парковочные места для семей и другие удобства.

Торговый центр и прилегающая к нему инфраструктура созданы таким образом, чтобы быть одинаково легко доступными на автомобиле и велосипеде, на общественном транспорте, для пешеходов и посетителей с детскими колясками и людей с двигательными нарушениями. На подземной автостоянке есть несколько бесплатных зарядных станций для электромобилей, а также специально обозначенные места для машин с 2 и более прибывающими или отбывающими людьми.

В строительстве нового здания Origo использованы дружественные для окружающей среды материалы, особенно продуманы энергоэффективность, ответственное использование водных ресурсов, уменьшение светового загрязнения, использование щадящих чистящих средств и сортировка мусора.

"Реализуя проект новой пристройки Origo, мы хотели стать образцом для торговых центров с точки зрения как применения стандартов устойчивости, так и доступности среды и создания комфортной обстановки для сотрудников и посетителей. Уже год мы открыты для посетителей, постоянно улучшая условия доступности среды и внедряя все новые решения, позволяющие называть наш центр безопасным, дружественным для окружающей среды и подходящим для всех местом для покупок. Мы рады, что торговый центр Origo - первый торговый центр в Балтии, получивший оценку BREEAM "Отлично" (т.е.> 70%)", - рассказывает Андрис Кублачов, руководитель проектов девелопера Linstow Baltic.

Хэдли Баррет (Hadley Barrett), руководитель Green Baltics/Oxford Sustainable: "Мы очень довольны успешным сотрудничеством с Linstow Baltic, реализуя проекты с рекордно высокой оценкой на уровне ​​Латвии и Балтии. Наша команда рада завершить работы над этим прекрасным и устойчивым зданием, которое находится в отличном месте в Риге и идеально дополнит масштабный проект Rail Baltica".

Самые высокие оценки BREEAM получены в следующих категориях:

транспорт (100%);

вода (100%);

использование земли и экология (90%);

отходы (86%)

здоровье и благосостояние (80%)

энергия (79%).