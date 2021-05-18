Вт, 18.05.2021
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Трагедия во время верховой прогулки в Бебербеки: из-за натянутого троса лошадь сломала ногу. Ее усыпили

ФОТО: Ekrānšāviņš

15 мая в окрестностях Бебербеки Дарта и ее подруга Санта отправились на конную прогулку, но поездка внезапно закончилась трагическим происшествием. На одном из этапов лошадь Санты споткнулась о веревку, натянутую через дорогу, и сломала ногу. Травмы были настолько серьезными, что животное пришлось усыпить, пишет Дарта.

"Слава Богу, Санта не получила серьезных травм, но лошадь больше не вернуть, - говорит Дарта, - в этот момент, когда произошло падение, на краю дороги стояла светлая Audi, в которой сидели парень с девушкой. Парень подошел спросить, в порядке ли мы".

"В этом ужасе, который я видела своими глазами, в этом ненормальном страдании я не смогла адекватно отреагировать и зафиксировать то, как лошадь ногой зацепилась за веревку, и этих "героев", которым хватило наглости бессовестно забрать доказательства и убежать, не вызвав скорую помощь.

Я сняла веревку с лошади, и когда я хотела снять ее на камеру, этот парень схватил веревку, сел в машину и уехал ... " - рассказала девушка.

Она отмечает, что в последнее время стала актуальной проблема природного парка Бебербеки и ведется борьба за то, чтобы люди не могли ездить на квадроциклах и мотоциклах для мотокросса на территории этого природного парка. Вероятно, эту веревку натянули через дорогу, чтобы бороться с любителями покататься, пишет Дарта.

Видео: Лошадь сломала ногу в парке Бебербеки

Дарта просит отозваться очевидцев происшествия, особенно двух молодых людей, которые передвигались на светлой Audi.

Это не первый случай, когда в лесах Латвии произошел смертельный случай из-за намеренно натянутой веревки.

Уже сообщалось, что в январе в Мадонском крае, врезавшись в протянутый через дорогу трос, погиб водитель квадроцикла.

Управлявший квадроциклом мужчина 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

Записи в Facebook показали, что во многих местах в лесу через дорогу перетянуты тросы. Случай также был зарегистрирован в Ропажском крае.

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