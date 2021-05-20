Ани Лорак о скандале вокруг Константина Меладзе: "Живем в эпоху общественного порицания"

"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью.

После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь - к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит", - написала певица на своей Instagram-странице.

Напомним, 23 апреля Ани Лорак дала интервью в передаче "Судьба человека". Она рассказала, что после того как Ани рассталась со своим многолетним продюсером Юрием Фалёсой, ей предложил сотрудничество Константин Меладзе. Это произошло как-то параллельно с исполнением песни Оксаны в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Тогда они записали дуэт с Валерием Меладзе "Верни мою любовь".

Однако постепенно Ани поняла, что Константин смотрит на нее не только как на артистку.

"Костя, я думаю, где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Я всегда была человеком со своими понятиями, достоинствами. Это, наверное, с интерната... И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития - они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама", - вспоминает певица.

Дальше не последовало никакого разговора. Меладзе оборвал все телефоны и запретил всем знакомым общаться с Ани. Лорак указала, что это произошло из-за того, что она не приняла условия продюсера.

Ведущий Борис Корчевников уточнил, о чем именно шла речь. Певица ушла от ответа. Лорак объяснила, что она не хочет об этом говорить, но они "лежали в личной плоскости".

"Мы взрослые люди, и мы понимаем все... На что ты готов пойти ради популярности, известности. Условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я - не готова", - отметила она.

Звезда добавила, что никого не осуждает. Каждый выбирает свой путь.