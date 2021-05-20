Ани Лорак о скандале вокруг Константина Меладзе: "Живем в эпоху общественного порицания"

"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью.
После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь - к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит", - написала певица на своей Instagram-странице.
Напомним, 23 апреля Ани Лорак дала интервью в передаче "Судьба человека". Она рассказала, что после того как Ани рассталась со своим многолетним продюсером Юрием Фалёсой, ей предложил сотрудничество Константин Меладзе. Это произошло как-то параллельно с исполнением песни Оксаны в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Тогда они записали дуэт с Валерием Меладзе "Верни мою любовь".
Однако постепенно Ани поняла, что Константин смотрит на нее не только как на артистку.
"Костя, я думаю, где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Я всегда была человеком со своими понятиями, достоинствами. Это, наверное, с интерната... И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития - они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама", - вспоминает певица.
Дальше не последовало никакого разговора. Меладзе оборвал все телефоны и запретил всем знакомым общаться с Ани. Лорак указала, что это произошло из-за того, что она не приняла условия продюсера.
Ведущий Борис Корчевников уточнил, о чем именно шла речь. Певица ушла от ответа. Лорак объяснила, что она не хочет об этом говорить, но они "лежали в личной плоскости".
"Мы взрослые люди, и мы понимаем все... На что ты готов пойти ради популярности, известности. Условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я - не готова", - отметила она.
Звезда добавила, что никого не осуждает. Каждый выбирает свой путь.
После на премии Вest Style Awards Ани опровергла свои слова. Она объяснила, что ее не так поняли. На самом деле Лорак не стала сотрудничать с Меладзе по той причине, что ей не подошли условия, которые предлагались на тот момент.
Но было уже поздно. О домогательствах со стороны Константина Меладзе стали высказываться другие артисты. Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник в эфире программы "Звезды сошлись" обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах. Ранее это сделала украинская певица Оля Полякова. Брат композитора Валерий Меладзе заявил, что то, что пишут в СМИ - это выдумки. Его поддержали многочисленные коллеги по шоу-бизнесу.