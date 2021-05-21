Неудачная закупка вакцин от Covid-19: Хенкузенс и Мурмане-Умбрашко не видят своей вины

Двое бывших должностных лица выразили эту позицию на заседании парламентской комиссии по расследованию, состоявшемся в пятницу, 21 мая, которое было проведено, "чтобы расследовать неправомерные действия правительства Латвии в борьбе с пандемией Covid-19, а также для того, чтобы назвать политических должностных лиц, которые вызвали необратимые негативные последствия для Латвии".

Депутат комиссии Виктор Валайнис (ZZS) спросил у двух должностных лиц, считают ли они себя "виноватыми во всем, что произошло в связи с закупкой вакцин". Мурмане-Умбрашко попросила депутата более точно сформулировать вопрос, потому что закупка и поставка вакцин состоит из множества процессов. Валайнис, со своей стороны, отметил, что "судя по риторике министра здравоохранения и тому, что было сказано прессе, в настоящее время Вас уволили за ошибки в стратегических закупках".

Бывший государственный секретарь Министерства здравоохранения заявила в этой связи, что ее не уволили, а понизили в должности, при этом она признала, что не видит своей вины и в том, что вакцины не были доставлены.

Хенкузенс также заявил, что не видит своей вины и планирует обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание. Бывший директор ZVA основывал эту позицию на том факте, что в рабочих обязанностях директора ZVA и рабочей группы по вакцинации от Covid-19, которой руководил Хенкузенс, не указано, что он должен был заниматься закупкой вакцины.

Ранее сообщалось, что в связи с закупкой вакцин от Covid-19 к директору Государственного агентства лекарств (ZVA) Свену Хенкузенсу будет применено дисциплинарное взыскание - понижение в должности на три года до заместителя начальника Инспекции здравоохранения.