Фаза и Вольт дождались первенца. Ранее другая самка вытолкнула из гнезда единственное на тот момент яйцо

С чего все началось?

Фаза и Вольт поселились в гнезде в апреле этого года и уже незадолго после этого было снесено первое яйцо. Однако радостное событие было потревожено нападением другой самки аиста, которая вытолкнула из гнезда единственное на тот момент яйцо, после чего последовало спаривание нападавшей с Вольтом. Комментируя случившееся, орнитологи пояснили, что нападение конкурентки произошло потому, что таким образом животные борются за сохранение своего генетического материала. Также орнитологи не спешили высказывать предположения, повлияет ли происшествие на успешное гнездование пары аистов. Тем не менее уже скоро в гнезде появились новые яйца, и Фаза принялась усердно высиживать птенцов.

Ведущий исследователь Лаборатории орнитологии Института биологии Латвийского Университета Мара Янаус рассказывает, что вмешательство чужих птиц в жизнь новой семьи обычно происходит, когда птицы занимают гнездо и начинается высиживание, поэтому в будущем появление новых захватчиков, хоть и возможно, но маловероятно.

"Если не считать первое яйцо пары, которое было вытолкнуто из гнезда чужой птицей, аисты высиживали пять яиц – хотя такое количество яиц случается не часто, это достаточно нормальное явление.

В то же время успешное взросление пяти молодых птенцов до возраста, когда они способны летать, явление довольно редкое – менее 1% из всех успешных гнезд. То есть велика вероятность, что все яйца вылупятся, но вырастет только часть малышей. Это зависит и от условий питания в ближайших окрестностях, и от физического состояния и опыта Фазы и Вольта. Скорее всего нам придется увидеть то, как птенцы погибают каким-либо образом, в том числе существует вероятность быть съеденным", - говорит эксперт.

Дальнейшая судьба аистов

Янаус рассказывает, что, пока аистята маленькие, взрослые особи, в основном самка, остаются в гнезде их защищать. По мере роста птенцов, увеличиваются необходимые объемы пищи, поэтому со временем, когда внешние обстоятельства представляют меньшую угрозу для малышей, отправляться за пищей вынуждены оба родителя одновременно.

"В поисках пищи аисты могут улетать на расстояние вплоть до двух километров, иногда даже дальше. И это неправда, что основной пищей для аистов служат лягушки. Это подтверждает факт, что в течение последних 30 лет лягушек у нас осталось катастрофически мало, но при этом число гнездящихся белых аистов удвоилось.

Аисты питаются мясом – съедают все, что способны проглотить, например, грызунов, кротов, птенцов гнездящихся на земле птиц, жуков, личинок, при случае также змей, ящериц, падаль", - говорит орнитолог.

Всего в гнезде находились пять яиц, и орнитологи объясняют, что все пять птенцов, вероятнее всего, вылупятся, однако не известно, все ли малыши успешно разовьются до возраста, когда они будут способны летать. Это зависит как от возможностей питания в окрестностях гнезда, так и от физического состояния пары аистов и предыдущего опыта гнездования.

До 31 августа есть возможность смотреть прямую трансляцию из гнезда белых аистов. Прямой эфир организован с целью позволить зрителям следить за жизнью аистов весной и летом, когда растут птенцы, одновременно лучше узнавая охраняемую птицу и актуализируя вопрос, как жители могут помочь с расселением аистов в своей собственности.