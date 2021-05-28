От Супермена обратно к зомби: какой получилась "Армия мертвецов" Зака Снайдера?

На стриминг-портале Netflix доступен новый фильм главного голливудского визионера Зака Снайдера - зомби-боевик "Армия мертвецов". Каким получилась новая работа знаменитого режиссера, который совсем недавно порадовал нас четырехчасовой режиссерской версией своей "Лиги справедливости"? Разбираем в рубрике "Андрей уже посмотрел!".
К огорчению многих, "Армия" не является продолжением дебюта Снайдера "Рассвет мертвецов" (тот, в свою очередь, был ремейком классики родоначальника жанра Джорджа Ромеро), хоть изначально планировалось именно так. Army of the Dead предлагает совершенно свежие как сюжет, персонажей, обстоятельства появления зомби, так и эстетику повествования.
Итак, на территории США появляется кровоточащая в прямом смысле горячая точка - это город Лас-Вегас, который облюбовали полчища кровожадных живых мертвецов. Город в военной блокаде, а президент США решает сбросить на него атомную бомбу, причем сделать это вместо праздничного фейерверка по случаю Дня независимости. И все бы слава богу, только за несколько дней до часа Икс бывший супервоенный Скотт Уорд (Дэйв Батиста) получает предложение за солидный куш ограбить сейф казино в самом центре кишащего каннибалами города грехов.
Как оказалось, найти сообщников для столь безумной аферы оказалось довольно просто. Однако по прибытии в город мертвецов оказывается, что кроме привычных глуповатых медлительных зомби Лас-Вегас заполонили их более разумные собратья - со своей иерархией, зарождающейся государственностью и даже королевской четой.
Новая работа Снайдера выделяется по нескольким причинам. Во-первых, зомби-триллером был самый первый его полнометражный фильм, и возвращение к этому жанру - явление явно небеспричинное. Впервые за десять лет режиссер покинул рельсы жанра кинокомиксов (а если не считать не сильно удачные "Запрещенный прием" и "Легенды ночных стражей" - то все 14). Терзали сомнения - не забыл ли Снайдер, как на экране выглядят обычные люди - не боги, амазонки, пришельцы и супергерои. А 17-летнюю карьеру режиссера на сей день теперь так и тянет представить в виде оконченной арки и ожидать, что после нее тот перейдет на что-то качественно иное.
Во-вторых, "Армия мертвецов" довольно естественно включает в себя два довольно разных жанра - зомби-флик и фильм-ограбление в духе трилогии про Оушена. В-третьих, Снайдер второй раз в своей карьере прибег к прокату своего фильма не в привычных кинотеатрах, а через стриминг-сервис (HBO Max, на котором вышла "Лига справедливости" на этот раз сменил более привычный для всех Netflix).
И аж в-четвертых - режиссер впервые в карьере решил сам встать за камеру собственного полнометражного блокбастера (ранее он сделал это лишь для экспериментальной короткометражки "Снег, пар, железо") - примеров такого в истории большого кино весьма и весьма мало.
Именно последний аргумент становится едва ли не самым спорным. Зачем именно Снайдеру понадобилось совместить позиции режиссера и оператора - неизвестно, а сам этот эксперимент оказывается слабым не в теории, а непосредственно на практике - с самого начала изображение "Армии" неприятно выделяется нарочито назойливым размытием и невероятным обилием "художественного" расфокуса, из-за чего добрая половина фильма похожа на курсовую работу амбициозного, но не самого пока умелого оператора (помешанность на "бокэ" в среде киношников вообще считается показателем дилетантства и профессиональной незрелости).
Второй подозрительный аспект в картинке "Армии" - цифровое изображение. А ведь Снайдер до последнего оставался апологетом кинопленки наподобие Нолана или Тарантино. Причина перехода на "цифру" также неизвестна. Неужели банальная экономия? При желании, конечно, в этом можно усмотреть авторскую тягу к расшатыванию устоев (в том числе своих собственных) - переосмыслению классики, коим Снайдер так или иначе занимается на протяжении всей карьеры, оставаясь, по сути, не вполне самостоятельным автором, а скорее диджеем-ремиксмейкером (ничего дурного в этом нет: ремейки в разных видах существуют в культуре с незапамятных времен).
Аналогия с музыкой, кстати, приходится кстати - саундтрек "Армии мертвецов" приятно полнится талантливыми переработками классических песен - от Viva Las Vegas Элвиса Пресли, The End группы The Doors (привет Фрэнсису Форду Копполе) до десерта - знаковой композиции Zombie ирландского коллектива The Cranberries.
Таким же нововведением стала и дистрибуция посредством гиганта Netflix. И те, кто при случае любит поругать медиакорпорацию за показную толерантность, в "Армии мертвецов" отыщут настоящее раздолье - отряд, отправляющийся на задание в захваченный монстрами Лас-Вегас, помимо главного героя, состоит из мексиканки, немца (вероятно, иммигрантов), женщины-летчицы, отважной молодой девушки и афроамериканца. Да что отряд - самым запоминающимся зомби стала именно Королева живых мертвецов - полуразложившаяся зомби-девушка в некогда обольстительном вечернем платье и с неким подобием короны.
Видео: Трейлер фильма "Армия мертвецов"
Некоторые элементы Army of the Dead наверняка были призваны возвысить его сюжет над привычным рядом неизобретательных ужастиков, подарив ему в том числе и социальный подтекст (в отличие от "Рассвета мертвецов", который был просто веселый). Так, в "Армии" полно отсылок к политике и поп-культуре США - наиболее ярко они выражаются в образе превратившегося в зомби подражателя Элвиса. А в сцене проверки героев на наличие зомби-инфекции используется "пистолет" для дистанционного измерения температуры, что уж очень сильно напоминает нашу сегодняшнюю ситуацию, хотя фильм, по иронии, снимался до начала пандемии коронавируса.
Однако главная изюминка нового фильма Снайдера, которая действительно могла стать его козырем - появление в среде зомби признаков раннего общественного строя, - так и остается нераскрытой, лишь лениво обозначенной зрелищности ради. И не стоит пенять, что Снайдер для такого недостаточно глубок - мы видели его "Хранителей".
Целая обойма подобных разочаровывающих обманок, к сожалению, ставит на "Армии мертвецов" жирный и до боли обидный крест, который подкрепляют ненужная затянутость, неубедительные персонажи (симпатичным не тянет назвать ни одного из них) и хромающая логика на уровне последних серий "Обители зла". Если "Рассвет мертвецов" был чистым, но неглупым триллером, то "Армия" - не самый изящный боевик, который, если честно, недалеко ушел от мифологии комикса, а герои его так и остаются далекими от зрителей.
Вывод: До последнего не хочется обвинять Снайдера в глубоком творческом кризисе, но кажется, что именно там он и находится. Netflix, известный своей лояльностью к именитым постановщикам и дающий последним практически безграничную свободу, мог стать для автора "Хранителей" спасением, но сделал только хуже - в отличие от Скорсезе и Финчера у Снайдера не вышло справиться с отсутствием ограничений, а чем выше свобода творчества - тем выше и творческая ответственность.