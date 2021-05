От Супермена обратно к зомби: какой получилась "Армия мертвецов" Зака Снайдера?

Аналогия с музыкой, кстати, приходится кстати - саундтрек "Армии мертвецов" приятно полнится талантливыми переработками классических песен - от Viva Las Vegas Элвиса Пресли, The End группы The Doors (привет Фрэнсису Форду Копполе) до десерта - знаковой композиции Zombie ирландского коллектива The Cranberries.