От Супермена обратно к зомби: какой получилась "Армия мертвецов" Зака Снайдера?

Второй подозрительный аспект в картинке "Армии" - цифровое изображение. А ведь Снайдер до последнего оставался апологетом кинопленки наподобие Нолана или Тарантино. Причина перехода на "цифру" также неизвестна. Неужели банальная экономия? При желании, конечно, в этом можно усмотреть авторскую тягу к расшатыванию устоев (в том числе своих собственных) - переосмыслению классики, коим Снайдер так или иначе занимается на протяжении всей карьеры, оставаясь, по сути, не вполне самостоятельным автором, а скорее диджеем-ремиксмейкером (ничего дурного в этом нет: ремейки в разных видах существуют в культуре с незапамятных времен).

Зак Снайдер на съемках "Армии мертвецов" ФОТО: SCANPIX

Аналогия с музыкой, кстати, приходится кстати - саундтрек "Армии мертвецов" приятно полнится талантливыми переработками классических песен - от Viva Las Vegas Элвиса Пресли, The End группы The Doors (привет Фрэнсису Форду Копполе) до десерта - знаковой композиции Zombie ирландского коллектива The Cranberries.

Таким же нововведением стала и дистрибуция посредством гиганта Netflix. И те, кто при случае любит поругать медиакорпорацию за показную толерантность, в "Армии мертвецов" отыщут настоящее раздолье - отряд, отправляющийся на задание в захваченный монстрами Лас-Вегас, помимо главного героя, состоит из мексиканки, немца (вероятно, иммигрантов), женщины-летчицы, отважной молодой девушки и афроамериканца. Да что отряд - самым запоминающимся зомби стала именно Королева живых мертвецов - полуразложившаяся зомби-девушка в некогда обольстительном вечернем платье и с неким подобием короны.

Видео: Трейлер фильма "Армия мертвецов"

Некоторые элементы Army of the Dead наверняка были призваны возвысить его сюжет над привычным рядом неизобретательных ужастиков, подарив ему в том числе и социальный подтекст (в отличие от "Рассвета мертвецов", который был просто веселый). Так, в "Армии" полно отсылок к политике и поп-культуре США - наиболее ярко они выражаются в образе превратившегося в зомби подражателя Элвиса. А в сцене проверки героев на наличие зомби-инфекции используется "пистолет" для дистанционного измерения температуры, что уж очень сильно напоминает нашу сегодняшнюю ситуацию, хотя фильм, по иронии, снимался до начала пандемии коронавируса.

Однако главная изюминка нового фильма Снайдера, которая действительно могла стать его козырем - появление в среде зомби признаков раннего общественного строя, - так и остается нераскрытой, лишь лениво обозначенной зрелищности ради. И не стоит пенять, что Снайдер для такого недостаточно глубок - мы видели его "Хранителей".

Разумные зомби в фильме "Армия мертвецов" ФОТО: Скриншот из видео

Целая обойма подобных разочаровывающих обманок, к сожалению, ставит на "Армии мертвецов" жирный и до боли обидный крест, который подкрепляют ненужная затянутость, неубедительные персонажи (симпатичным не тянет назвать ни одного из них) и хромающая логика на уровне последних серий "Обители зла". Если "Рассвет мертвецов" был чистым, но неглупым триллером, то "Армия" - не самый изящный боевик, который, если честно, недалеко ушел от мифологии комикса, а герои его так и остаются далекими от зрителей.

Вывод: До последнего не хочется обвинять Снайдера в глубоком творческом кризисе, но кажется, что именно там он и находится. Netflix, известный своей лояльностью к именитым постановщикам и дающий последним практически безграничную свободу, мог стать для автора "Хранителей" спасением, но сделал только хуже - в отличие от Скорсезе и Финчера у Снайдера не вышло справиться с отсутствием ограничений, а чем выше свобода творчества - тем выше и творческая ответственность.