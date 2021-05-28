Подозреваемый в отмывании денег Андрей Созинов будет отстранен от должности в полиции

В отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA сообщили, что Госполиция получила решение СНБ о мере пресечения - запрете занимать прежние и любые другие должности в структурах Госполиции и Министерства внутренних дел.

24 мая СГБ возбудила уголовное дело по подозрениям в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.