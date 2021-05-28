Пт, 28.05.2021
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Руководитель лаборатории о обнаруженном в Латвии индийском штамме коронавируса

Подозреваемый в отмывании денег Андрей Созинов будет отстранен от должности в полиции

Андрей Созинов ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На основании меры пресечения, примененной Службой государственной безопасности (СГБ), Государственная полиция отстранит от выполнения должностных обязанностей начальника бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции Андрея Созинова.

В отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA сообщили, что Госполиция получила решение СНБ о мере пресечения - запрете занимать прежние и любые другие должности в структурах Госполиции и Министерства внутренних дел.

24 мая СГБ возбудила уголовное дело по подозрениям в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

Двое задержанных в настоящее время находятся на свободе. У одного из этих лиц есть статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а информацию о статусе второго лица СГБ не предоставляет.

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