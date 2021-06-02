Как эротическая газета из Латвии стала новой волной в 90-х

Бывший журналист Сергей Князев (работал в изданиях "Час", "Новости Юрмалы", Noble Wine, "Люблю" и других) ныне проживает в Германии.

90-е он называет эпохой "дикого капитализма". Наш герой без стеснения и гордости подчеркивает, что именно он был тем самым человеком, который стал просвещать людей на тему секса не только в Латвии, но и во всем бывшем СССР. В придуманной им газете Sex-Hit в те годы была радикальная (по тем временам) рубрика, посвященная однополым отношениям. Сергей прекрасно понимает, что если бы ему тогда надо было бы платить налоги, то он бы столько не заработал: "Бардак был".