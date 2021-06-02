Как эротическая газета из Латвии стала новой волной в 90-х

В 90-е годы после одного популярного телемоста родилась крылатая фраза "В СССР секса нет!". И вот после многих лет застоя началась перестройка, а потом и лихие 90-е. Говорить можно стало обо всем, в том числе о сексе. Да и старые органы власти уже практически не работали, а новые еще не набрались сил. Как раз в этот "период безвременья" людям творческим можно было что-то делать. Эротическая газета Sex-Hit выходила в Латвии с 1991 по 1998 год и на пике своей популярности расходилась тиражом в 250 тысяч экземпляров.
Бывший журналист Сергей Князев (работал в изданиях "Час", "Новости Юрмалы", Noble Wine, "Люблю" и других) ныне проживает в Германии.
90-е он называет эпохой "дикого капитализма". Наш герой без стеснения и гордости подчеркивает, что именно он был тем самым человеком, который стал просвещать людей на тему секса не только в Латвии, но и во всем бывшем СССР. В придуманной им газете Sex-Hit в те годы была радикальная (по тем временам) рубрика, посвященная однополым отношениям. Сергей прекрасно понимает, что если бы ему тогда надо было бы платить налоги, то он бы столько не заработал: "Бардак был".
"В СССР секса не было и народ был голоден до этих тем"