Андрей Созинов оставил службу в Госполиции

Сегодня последний день службы Созинова. Он проработал в полиции около 29 лет.

Уже сообщалось, что на основании меры пресечения, примененной Службой государственной безопасности (СГБ), Государственная полиция отстранила от выполнения должностных обязанностей начальника бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции Андрея Созинова.

В отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA сообщили, что Госполиция получила решение СНБ о мере пресечения - запрете занимать прежние и любые другие должности в структурах Госполиции и Министерства внутренних дел.

24 мая СГБ возбудила уголовное дело по подозрениям в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

Двое задержанных в настоящее время находятся на свободе. У одного из этих лиц есть статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а информацию о статусе второго лица СГБ не предоставляет.