Чт, 10.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

За сутки выявлено 196 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 175,7

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 196 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается также о 15 случаях смерти.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрастной группе от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрастной группе от 60 до 69 лет,
  • четыре человека - в возрастной группе от 70 до 79 лет,
  • шесть человек - в возрастной группе от 80 до 89 лет,
  • три человека - в возрастной группе от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 183,7 до 175,7 случая.

За последние сутки проведено 10 080 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,9%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 584 человека, скончались 2443 заразившихся.

Расчеты агентства LЕТА показывают, что за последние две недели в Латвии было выявлено 3326 случаев Covid-19. Остальные зараженные считаются переболевшими.

 
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