За сутки выявлено 196 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 175,7

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрастной группе от 50 до 59 лет,

один человек - в возрастной группе от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрастной группе от 70 до 79 лет,

шесть человек - в возрастной группе от 80 до 89 лет,

три человека - в возрастной группе от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 183,7 до 175,7 случая.

За последние сутки проведено 10 080 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,9%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 584 человека, скончались 2443 заразившихся.