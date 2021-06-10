За сутки выявлено 196 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 175,7
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 196 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается также о 15 случаях смерти.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 196 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Сообщается также о 15 случаях смерти.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 183,7 до 175,7 случая.
За последние сутки проведено 10 080 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,9%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 135 584 человека, скончались 2443 заразившихся.
Расчеты агентства LЕТА показывают, что за последние две недели в Латвии было выявлено 3326 случаев Covid-19. Остальные зараженные считаются переболевшими.