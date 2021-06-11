Имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко разделили. Кому досталась книга "Оккультизм и сексуальность"?

Наконец суд вынес решение. Зачитывалось оно, к слову, несколько часов, так как был полностью озвучен список ценностей пары. Как сообщают СМИ, Степаненко и ее адвокатов все-таки удалось убедить в том, что поделить имущество нужно 50 на 50.

Однако в финале возник спор относительно того, какие именно 50% юмористка хочет получить и что считает совместно нажитым.

Издание StarHit.ru приводит забавные факты: Елена Григорьевна настаивала, чтобы картина под названием "Старый дуб" досталась Петросяну, но суд решил иначе. Также Степаненко стала счастливой обладательницей книг "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность".

Список всех ценностей экс-супругов занял порядка тысячи листов. Самым дорогостоящим активом, к слову, стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 квадратных метров, из которой Петросян планировал сделать музей.

Ранее экс-супруги пыталась решить вопрос мирно, но ничего не получилось. Раздел имущества мог завершиться раньше, однако Степаненко отказывалась пускать на порог оценщиков имущества, а потом требовала отдать ей большую часть картин, книг и антиквариата.

Еще один забавный факт: на одном из последних заседаний адвокаты Степаненко попросили Евгения Вагановича вернуть деньги, потраченные на еду в последние годы брака.