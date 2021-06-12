Невероятный опыт: дайвер выжил после того, как его проглотил кит

Очень короткое приключение продолжительностью около 30-40 секунд началось, когда он около 8:00 утра прыгнул в воду со своей лодки у восточного побережья США (Кейп-Код, Массачусетс), занырнув на глубину в одиннадцать метров.

Майкл Пакард ФОТО: Maikls Pakards/Facebook

"Совершенно внезапно я ощутил огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мышц во рту. Я полностью был внутри него", - описывает свои чувства Майкл Пакард.

"Первым, что пришло мне в голову, было: "Меня проглотила большая белая акула, но у животного не было зубов. Я думал, что уже не выберусь". Но вскоре Майклу стало ясно, что это, скорее всего, кит. "Все, о чем я мог думать, это мои мальчики - им 12 и 15 лет", - рассказал Паккард газете Cape Cod Times.

По его мнению, он пробыл в ките от 30 до 40 секунд, прежде чем тот повернул голову набок и тогда он снова увидел свет.

‘Oh My God, I’m In A Whale’s Mouth’: Lobster Diver Says He Was Nearly Swallowed By Whale Off Cape Codhttps://t.co/56CXKcRinY — WBZ | CBS Boston News (@wbz) June 11, 2021