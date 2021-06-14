Пн, 14.06.2021
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Том Лусис

Повышение прогноза инфляции, 375 млн на поддержку и прочее: что нового в экономике Латвии?

  • Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год до 2%
  • На меры поддержки из-за коронакризиса предложено выделить еще 75 млн евро
  • Оборот Brivais vilnis за год вырос на 26%
  • На непредвиденные расходы планируется выделить еще 300 млн евро
  • Наибольшая прибыль в банковском секторе в первом квартале была у SEB banka
Здание Банка Латвии ФОТО: Zane Bitere / LETA

Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2021 год с прежних 1,8% до 2%, а на следующий год прогноз среднегодовой инфляции увеличен с 2,2% до 2,9%. Об этом говорится в новейших прогнозах Банка Латвии.

Также повышен прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год - с 1,8% до 2%.

В центральном банке отметили, что на динамику инфляции влияет рост мирового спроса, который резко повысил цены на ресурсы.

"Как и ожидалось, годовая инфляция потребительских цен была положительной уже с марта, а в мае составила 2,6%. Рост потребительских цен связан в основном с ростом цен на сырье на мировых рынках, удорожанием услуг из-за отложенного спроса и роста затрат в условиях физического дистанцирования, а также с повышением минимальной зарплаты", - пояснили в банке.

Банк Латвии прогнозирует пик инфляции - выше 3,5% - в середине 2021 и 2022 годов.

Центральный банк также отметил, что, хотя темпы базовой инфляции продолжат расти, ожидается, что влияние факторов предложения, таких как сбой в цепочке поставок сырья и резкий рост цен на нефть на этапе восстановления, будет уменьшаться, а инфляция стабилизируется на уровне около 2%.

Банк Латвии не изменил своих прогнозов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии, по-прежнему ожидая, что латвийская экономика вырастет на 3,3% в этом году, на 6,5% в 2022 году и на 3,6% в 2023 году.

"В мире и в Латвии по мере увеличения числа вакцинированных людей и уменьшения заболеваемости Covid-19 меры контроля над пандемией постепенно ослабляются. Вместе с поддерживающей монетарной политикой ведущих центральных банков и постоянной поддержкой со стороны правительств это способствует восстановлению мировой экономики. Банк уже в марте включил в свои прогнозы это направление развития экономики, поэтому в июне прогноз не меняется", - заявили в Банке Латвии.

"Дальнейшее ослабление ограничений отразится на росте экономики - услуги станут более доступными, а сбережения, созданные во время пандемии, будут тратится. Это позволяет прогнозировать рост ВВП на 3,3% уже в этом году", - отметили в Банке Латвии.

На меры поддержки из-за коронавирусного кризиса предложено выделить еще 75 млн евро

Министерство финансов предложит правительству выделить дополнительные 75 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков.

На сегодняшний день Службе государственных доходов (VID) было выделено 627,4 млн евро на различные программы поддержки предприятий и работников, пострадавших от кризиса.

С начала этого года по 4 июня налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 444,840 млн евро, и 182,6 млн евро имеется в распоряжении VID для дальнейшей выплаты поддержки.

В Минфине пояснили, что период поддержки компаний на обеспечение потока оборотного капитала был продлен на один месяц, поэтому, чтобы обеспечить непрерывные выплаты налогоплательщикам, принято решение о дополнительном финансировании в размере 75 млн евро из бюджетных средств на непредвиденные обстоятельства.

Планируется, что Кабинет министров примет решение о перечислении средств во вторник, 15 июня.

Оборот рыбоперерабатывающего предприятия Brivais vilnis за год вырос на 26%

В прошлом году оборот рыбоперерабатывающего предприятия AS Brivais vilnis составил 11,919 млн евро, что на 26% больше, чем годом ранее, при этом прибыль предприятия увеличилась вдвое и составила 302 494 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Шпроты производства предприятия Brivais vilnis ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Согласно годовому отчету руководства компании, в 2020 году Brivais vilnis произвело 21,5 млн банок рыбных консервов различного ассортимента, в том числе 6,8 млн банок шпрот. Из общего объема производства в прошлом году было продано 20,9 млн банок.

Руководство компании отмечает, что в прошлом году на работу Brivais vilnis повлияло российское эмбарго и снижение покупательной способности в странах Центральной Азии. В то же время компания стабилизировала свою деятельность на латвийском рынке и увеличила продажи в Узбекистане, Испании и США.

Комментируя влияние пандемии Covid-19 на деятельность предприятия, руководство Brivais vilnis отмечает, что в ноябре и декабре у работников был диагностирован Covid-19, что привело к сокращению объемов производства в эти месяцы. Однако полностью останавливать производственный процесс не пришлось.

В 2019 году оборот Brivais vilnis составил 9,458 млн евро, что на 26,1% больше, чем годом ранее, предприятие получило прибыль в размере 149 597 евро по сравнению с убытками в 2018 году.

AS Brivais vilnis зарегистрировано в 1992 году.

На непредвиденные расходы планируется выделить еще 300 млн евро

Бюджетную программу "Средства на непредвиденные расходы" планируется увеличить еще на 300 млн евро, и в целом ее объем в этом году составит 1,62 млрд евро, предусматривает поданный Минфином на рассмотрение в правительстве проект распоряжения.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В бюджете 2021 года на непредвиденные расходы вначале было запланировано 26,73 млн евро. В январе эта сумма была увеличена на 300 млн евро, в феврале - на 500 млн евро, в марте - еще на 500 млн евро.

Во вторник Минфин предложит правительству принять решение о выделении на непредвиденные расходы еще 300 млн евро, таким образом, общая сумма программы составит 1,62 млрд евро.

Как отмечает Минфин, дополнительные средства необходимы, так как до 9 июня из предусмотренных в программе 1,326 млрд евро осталось 139,25 млн евро, а с учетом уже принятых решений о выделении средств в программе возник дефицит на сумму 427,5 млн евро. Помимо этого, Минфин уже получил новые запросы на выделение средств, которые находятся на различных стадиях рассмотрения.

В результате увеличения на 300 млн евро средств на непредвиденные случаи на такую же сумму увеличится и дефицит консолидированного бюджета.

"Это означает, что дефицит государственного бюджета будет расти, и в нормальной ситуации это привело бы к нарушению бюджетной дисциплины ЕС. Однако в нынешней ситуации странам разрешено не соблюдать эти требования в той мере, в какой это необходимо, чтобы государства ЕС могли осуществлять меры для ограничения Covid-19 и смягчения негативных социально-экономических последствий", - подчеркнули в Минфине.

Наибольшая прибыль в банковском секторе в первом квартале была у SEB banka

Наибольшая прибыль в банковском секторе в первом квартале этого года была у SEB banka, который по этому показателю обошел лидировавший длительное время Swedbank, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В первом квартале SEB banka работал с прибылью в размере 27,179 млн евро, что в 3,8 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года.

Swedbank в первом квартале заработал 16,426 млн евро, что на 37,2% меньше, чем за тот же период 2020 года.

В статистике не отражены показатели деятельности Rietumu banka, который не является членом ассоциации. Согласно предоставленным банком данным, его прибыль в первом квартале составила 5,604 млн евро, что на 18,7% меньше, чем в первом квартале 2020 года. Таким образом, по прибыли Rietumu banka занимает третье место.

Прибыль банка Citadele в первом квартале составила 3,189 млн евро по сравнению с убытками за соответствующий период прошлого года, прибыль BlueOrange Bank - 1,006 млн евро, что в 7,1 раза больше.

Прибыль LPB Bank составила 889,2 тыс. евро (-48,6%), Reģionālā investīciju banka - 566 тыс. евро (в 3,9 раза больше), Signet Bank - 456,6 тыс. евро (-20,7%), Industra Bank - 66,4 тыс. евро по сравнению с убытками годом ранее.

С убытками в первом квартале работали четыре банка - PrivatBank, Baltic International Bank, Rigensis Bank и Expobank.

Убытки PrivatBank составили 1,305 млн евро, что на 29,8% меньше, чем за соответствующий период 2020 года, Baltic International Bank - 820,8 тыс. евро, Rigensis Bank - 646 тыс. евро, Expobank - 404,7 тыс. евро.

В целом банковский сектор Латвии в первом квартале текущего года работал с прибылью в размере 59,613 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года, в том числе прибыль банков-членов ассоциации составила 47,248 млн евро (в 2,1 раза больше).

Ассоциация не предоставила данных о показателях деятельности филиалов OP Corporate Bank и Luminor Bank в Латвии.

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