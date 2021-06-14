Повышение прогноза инфляции, 375 млн на поддержку и прочее: что нового в экономике Латвии?

Шпроты производства предприятия Brivais vilnis ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Согласно годовому отчету руководства компании, в 2020 году Brivais vilnis произвело 21,5 млн банок рыбных консервов различного ассортимента, в том числе 6,8 млн банок шпрот. Из общего объема производства в прошлом году было продано 20,9 млн банок.

Руководство компании отмечает, что в прошлом году на работу Brivais vilnis повлияло российское эмбарго и снижение покупательной способности в странах Центральной Азии. В то же время компания стабилизировала свою деятельность на латвийском рынке и увеличила продажи в Узбекистане, Испании и США.

Комментируя влияние пандемии Covid-19 на деятельность предприятия, руководство Brivais vilnis отмечает, что в ноябре и декабре у работников был диагностирован Covid-19, что привело к сокращению объемов производства в эти месяцы. Однако полностью останавливать производственный процесс не пришлось.

В 2019 году оборот Brivais vilnis составил 9,458 млн евро, что на 26,1% больше, чем годом ранее, предприятие получило прибыль в размере 149 597 евро по сравнению с убытками в 2018 году.

AS Brivais vilnis зарегистрировано в 1992 году.

На непредвиденные расходы планируется выделить еще 300 млн евро

Бюджетную программу "Средства на непредвиденные расходы" планируется увеличить еще на 300 млн евро, и в целом ее объем в этом году составит 1,62 млрд евро, предусматривает поданный Минфином на рассмотрение в правительстве проект распоряжения.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В бюджете 2021 года на непредвиденные расходы вначале было запланировано 26,73 млн евро. В январе эта сумма была увеличена на 300 млн евро, в феврале - на 500 млн евро, в марте - еще на 500 млн евро.

Во вторник Минфин предложит правительству принять решение о выделении на непредвиденные расходы еще 300 млн евро, таким образом, общая сумма программы составит 1,62 млрд евро.

Как отмечает Минфин, дополнительные средства необходимы, так как до 9 июня из предусмотренных в программе 1,326 млрд евро осталось 139,25 млн евро, а с учетом уже принятых решений о выделении средств в программе возник дефицит на сумму 427,5 млн евро. Помимо этого, Минфин уже получил новые запросы на выделение средств, которые находятся на различных стадиях рассмотрения.

В результате увеличения на 300 млн евро средств на непредвиденные случаи на такую же сумму увеличится и дефицит консолидированного бюджета.

"Это означает, что дефицит государственного бюджета будет расти, и в нормальной ситуации это привело бы к нарушению бюджетной дисциплины ЕС. Однако в нынешней ситуации странам разрешено не соблюдать эти требования в той мере, в какой это необходимо, чтобы государства ЕС могли осуществлять меры для ограничения Covid-19 и смягчения негативных социально-экономических последствий", - подчеркнули в Минфине.

Наибольшая прибыль в банковском секторе в первом квартале была у SEB banka