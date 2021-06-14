Повышение прогноза инфляции, 375 млн на поддержку и прочее: что нового в экономике Латвии?

Также повышен прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год - с 1,8% до 2%.
В центральном банке отметили, что на динамику инфляции влияет рост мирового спроса, который резко повысил цены на ресурсы.
"Как и ожидалось, годовая инфляция потребительских цен была положительной уже с марта, а в мае составила 2,6%. Рост потребительских цен связан в основном с ростом цен на сырье на мировых рынках, удорожанием услуг из-за отложенного спроса и роста затрат в условиях физического дистанцирования, а также с повышением минимальной зарплаты", - пояснили в банке.
Банк Латвии прогнозирует пик инфляции - выше 3,5% - в середине 2021 и 2022 годов.
Центральный банк также отметил, что, хотя темпы базовой инфляции продолжат расти, ожидается, что влияние факторов предложения, таких как сбой в цепочке поставок сырья и резкий рост цен на нефть на этапе восстановления, будет уменьшаться, а инфляция стабилизируется на уровне около 2%.
Банк Латвии не изменил своих прогнозов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии, по-прежнему ожидая, что латвийская экономика вырастет на 3,3% в этом году, на 6,5% в 2022 году и на 3,6% в 2023 году.
"В мире и в Латвии по мере увеличения числа вакцинированных людей и уменьшения заболеваемости Covid-19 меры контроля над пандемией постепенно ослабляются. Вместе с поддерживающей монетарной политикой ведущих центральных банков и постоянной поддержкой со стороны правительств это способствует восстановлению мировой экономики. Банк уже в марте включил в свои прогнозы это направление развития экономики, поэтому в июне прогноз не меняется", - заявили в Банке Латвии.
"Дальнейшее ослабление ограничений отразится на росте экономики - услуги станут более доступными, а сбережения, созданные во время пандемии, будут тратится. Это позволяет прогнозировать рост ВВП на 3,3% уже в этом году", - отметили в Банке Латвии.
На меры поддержки из-за коронавирусного кризиса предложено выделить еще 75 млн евро
Министерство финансов предложит правительству выделить дополнительные 75 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков.
На сегодняшний день Службе государственных доходов (VID) было выделено 627,4 млн евро на различные программы поддержки предприятий и работников, пострадавших от кризиса.
С начала этого года по 4 июня налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 444,840 млн евро, и 182,6 млн евро имеется в распоряжении VID для дальнейшей выплаты поддержки.
В Минфине пояснили, что период поддержки компаний на обеспечение потока оборотного капитала был продлен на один месяц, поэтому, чтобы обеспечить непрерывные выплаты налогоплательщикам, принято решение о дополнительном финансировании в размере 75 млн евро из бюджетных средств на непредвиденные обстоятельства.
Планируется, что Кабинет министров примет решение о перечислении средств во вторник, 15 июня.
Оборот рыбоперерабатывающего предприятия Brivais vilnis за год вырос на 26%
В прошлом году оборот рыбоперерабатывающего предприятия AS Brivais vilnis составил 11,919 млн евро, что на 26% больше, чем годом ранее, при этом прибыль предприятия увеличилась вдвое и составила 302 494 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.