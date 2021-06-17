За кулисами кинопроцесса, в страусином питомнике или сказочном лесу: 5 мест, где весело провести время с детьми

Киногородок Синевилла (Cinevilla Studio)
Рекомендованный возраст детей: 5+
Расстояние от центра Риги: 70 км
- дети до 6 лет - бесплатно;
- дети 7-11 лет и пенсионеры - 3 евро;
- дети от 12 лет и взрослые - 5 евро.
Городок Cinevillа построили в 2004 году для съемок фильма "Стражи Риги", но потом решили оставить не только в качестве съемочной площадки для будущих проектов, но и для посещения всех, кто хочет окунуться в атмосферу давних времен или заглянуть за кулисы кинопроцесса.
Сегодня здесь можно заказать экскурсию с переодеванием в костюмы, посмотреть, как рождаются спецэффекты, и даже самим принять в этом участие. Изучить, как были устроены старинные трамваи, поезда и военная техника. Ну и, конечно, просто весело провести время с семьей и сделать массу классных фотографий на память.
Здесь, кстати, есть и кафе и гостиница, поэтому, если очень понравится, можно и остаться на несколько дней.
Всю информацию можно найти в Facebook-группе городка.
Межапарк в Олайне (Olaines Mežaparks)
Рекомендованный возраст детей: 1-12 лет
Расстояние от центра Риги: 25 км
Олайнский межапарк - это сосновый лес прямо в центре города. Здесь есть эстрада под открытым небом, обустроенная тропа вдоль леса, веревочная трасса, места для пикника с мангалами, тренажеры - иными словами, занятие по душе найдут все. Отдельного внимания заслуживает зона детского парка - территория площадью более 800 кв. м устлана резиновым покрытием с элементами 2D и 3D. Пожалуй, это один из самых грамотно обустроенных детских парков в Латвии. Здесь каждый карапуз найдет себе горку по возрасту и по силам.
Кстати говоря, здесь находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне. Хотя Латвия, увы, пока еще не может похвастаться большим количеством и разнообразием муралов, этот объект точно входит в пятерку лучших.
Стоит упомянуть, что на территории парка расположены два кофейных автомата с большим выбором горячих напитков. Иногда здесь можно встретить фургончик с едой навынос Sefpavārs uz riteņiem, но за их передвижением лучше следить в Instagram-аккаунте.
Природный парк Тервете (Tērvetes dabas parks)
Рекомендованный возраст детей: 3+
Расстояние от центра Риги: 78 км
- взрослые - 6 евро;
- школьники - 4,50 евро;
- дети дошкольного возраста - бесплатно.
Природный парк Тервете - уникальное место, способное влюбить в себя даже "до мозга костей" взрослых. Но особенно хорошо здесь будет тем, кто, несмотря на возраст, умеет смотреть на мир глазами ребенка.
В парке не только растут редкие растения и обитают животные, находящиеся под угрозой исчезновения, но и "живут" герои латышских сказок и преданий. В "лесу гномов" вы найдете разнообразные грибы из дерева огромного размера, в "сказочном лесу" встретите Спридитиса и великана Лутаусиса, а также Лесного короля со своей свитой. Не оставит равнодушным вас и деревянный Терветский замок XII века, реконструированный по материалам, обнаруженным при археологических раскопках.
В парке обустроено место для отдыха - с навесами, качелями, лабиринтами и эстрадой.
По предварительным заявкам проводятся организованные экскурсии с гидом, который сопроводит вашу группу в царство преданий и сказок, а также успешно выведет ее из леса.
Более подробную информацию можно узнать на сайте парка.