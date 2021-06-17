За кулисами кинопроцесса, в страусином питомнике или сказочном лесу: 5 мест, где весело провести время с детьми

Новый детский городок в парке Узварас в Елгаве

Рекомендованный возраст детей: 1-12 лет

Расстояние от центра Риги: 45,6 км

Цена: вход свободный

С 1 июня маленькие жители Елгавы (и не только) могут весело провести время в новом игровом городке, который поделен на семь зон - каждая соответствует определенной возрастной категории и носит имя животного.

Городок соответствует не только строгим детским требованиям (здесь есть и разноуровневые домики, и прогулочные тропы, и туннели с горками, и даже место для игр с водой), но и всем эко-трендам. Здесь вы не увидите привычных ярких красок, потому что этот объект построен в основном из натуральных материалов. Сами создатели проекта говорят, что он уникален - в Латвии не было реализовано ничего подобного, ведь площадка построена из латвийской ценной породы дерева - дуба.

Что еще посмотреть?

Елгава - прекрасный город для отдыха всей семьей, и занятия по душе здесь способен найти каждый. Отправляйтесь на луга Лиелупе, где пасутся более 40 диких лошадей. Там же можно забраться на смотровую башню, с которой открывается живописный вид на реку.

В окрестностях города есть мини-зоопарк Lauku sēta - место для тихих и спокойных прогулок по территории сельского двора. А в страусином питомнике Mazzariņi можно ознакомиться с особями африканских страусов различного возраста и пола и узнать больше о самых крупных птицах планеты.

Но не только животными богаты эти края. В окрестностях города есть множество открытых сельских хозяйств, куда можно приехать (по предварительной записи) на экскурсию или дегустацию. Так, например, в Blūdži домашние производители предлагают продегустировать и приобрести широкий ассортимент готовых сыров, а работники фермы Trubenieki готовы поделиться со всеми интересующимися секретами выращивания грибов шиитаке.

"Мир Валгумса" (Valguma Pasaule)

Рекомендованный возраст детей: 5+

Расстояние от центра Риги: 61 км

Крупная база отдыха, где предоставлен огромный спектр услуг и развлечений для всей семьи. Детям будет в радость пройтись по "босоногой тропе" (2,6 км) или "затеряться" на тропе настольных игр, где на свежем воздухе можно сыграть в более чем 20 популярных настольных игр разной степени сложности.

Спортивные семьи могут опробовать сразу три веломаршрута (16 км, 17 км и 22 км) в окрестностях озера Валгума, а любители уединения - прогуляться по лабиринту медитации или тропе природных картин (4,5 км).