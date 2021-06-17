Чт, 17.06.2021
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Надписи на "трех билбордах" по случаю визита Путина в Женеву

За кулисами кинопроцесса, в страусином питомнике или сказочном лесу: 5 мест, где весело провести время с детьми

Найти место для совместного времяпрепровождения, которое придется по душе всем членам семьи - настоящая задачка со звездочкой. Но мы попробуем хотя бы немного облегчить вам эту проблему. В рамках рубрики "А это где?" предлагаем 5 отличных идей, где можно провести выходной с детьми, но так, чтобы и родители не заскучали.  

Новый детский городок в парке Узварас в Елгаве

Рекомендованный возраст детей: 1-12 лет

Расстояние от центра Риги: 45,6 км

Цена: вход свободный

С 1 июня маленькие жители Елгавы (и не только) могут весело провести время в новом игровом городке, который поделен на семь зон - каждая соответствует определенной возрастной категории и носит имя животного. 

Городок соответствует не только строгим детским требованиям (здесь есть и разноуровневые домики, и прогулочные тропы, и туннели с горками, и даже место для игр с водой), но и всем эко-трендам. Здесь вы не увидите привычных ярких красок, потому что этот объект построен в основном из натуральных материалов. Сами создатели проекта говорят, что он уникален - в Латвии не было реализовано ничего подобного, ведь площадка построена из латвийской ценной породы дерева - дуба.

Что еще посмотреть?

Елгава - прекрасный город для отдыха всей семьей, и занятия по душе здесь способен найти каждый. Отправляйтесь на луга Лиелупе, где пасутся более 40 диких лошадей. Там же можно забраться на смотровую башню, с которой открывается живописный вид на реку.

В окрестностях города есть мини-зоопарк Lauku sēta - место для тихих и спокойных прогулок по территории сельского двора. А в страусином питомнике Mazzariņi можно ознакомиться с особями африканских страусов различного возраста и пола и узнать больше о самых крупных птицах планеты.

Но не только животными богаты эти края. В окрестностях города есть множество открытых сельских хозяйств, куда можно приехать (по предварительной записи) на экскурсию или дегустацию. Так, например, в Blūdži домашние производители предлагают продегустировать и приобрести широкий ассортимент готовых сыров, а работники фермы Trubenieki готовы поделиться со всеми интересующимися секретами выращивания грибов шиитаке.

"Мир Валгумса" (Valguma Pasaule)

Рекомендованный возраст детей: 5+

Расстояние от центра Риги: 61 км

Крупная база отдыха, где предоставлен огромный спектр услуг и развлечений для всей семьи. Детям будет в радость пройтись по "босоногой тропе" (2,6 км) или "затеряться" на тропе настольных игр, где на свежем воздухе можно сыграть в более чем 20 популярных настольных игр разной степени сложности. 

Спортивные семьи могут опробовать сразу три веломаршрута (16 км, 17 км и 22 км) в окрестностях озера Валгума, а любители уединения - прогуляться по лабиринту медитации или тропе природных картин (4,5 км).

После насыщенного дня можно пообедать в изысканном ресторане и переночевать в гостинице или гостевом доме комплекса.

Киногородок Синевилла (Cinevilla Studio)

Рекомендованный возраст детей: 5+

Расстояние от центра Риги: 70 км

Цена: 

  • дети до 6 лет - бесплатно;
  • дети 7-11 лет и пенсионеры - 3 евро;
  • дети от 12 лет и взрослые - 5 евро.

Городок Cinevillа построили в 2004 году для съемок фильма "Стражи Риги", но потом решили оставить не только в качестве съемочной площадки для будущих проектов, но и для посещения всех, кто хочет окунуться в атмосферу давних времен или заглянуть за кулисы кинопроцесса.

Сегодня здесь можно заказать экскурсию с переодеванием в костюмы, посмотреть, как рождаются спецэффекты, и даже самим принять в этом участие. Изучить, как были устроены старинные трамваи, поезда и военная техника. Ну и, конечно, просто весело провести время с семьей и сделать массу классных фотографий на память.  

Здесь, кстати, есть и кафе и гостиница, поэтому, если очень понравится, можно и остаться на несколько дней.

Всю информацию можно найти в Facebook-группе городка. 

Межапарк в Олайне (Olaines Mežaparks)

Рекомендованный возраст детей: 1-12 лет

Расстояние от центра Риги: 25 км

Цена: вход свободный

Олайнский межапарк - это сосновый лес прямо в центре города. Здесь есть эстрада под открытым небом, обустроенная тропа вдоль леса, веревочная трасса, места для пикника с мангалами, тренажеры - иными словами, занятие по душе найдут все. Отдельного внимания заслуживает зона детского парка - территория площадью более 800 кв. м устлана резиновым покрытием с элементами 2D и 3D. Пожалуй, это один из самых грамотно обустроенных детских парков в Латвии. Здесь каждый карапуз найдет себе горку по возрасту и по силам.

Кстати говоря, здесь находится самое высокое граффити в Балтии - рисунок расположен на водонапорной башне высотой 40 метров. Авторы - местные художники Дайнис Руденс и Эрик Цауне. Хотя Латвия, увы, пока еще не может похвастаться большим количеством и разнообразием муралов, этот объект точно входит в пятерку лучших.

Стоит упомянуть, что на территории парка расположены два кофейных автомата с большим выбором горячих напитков. Иногда здесь можно встретить фургончик с едой навынос Sefpavārs uz riteņiem, но за их передвижением лучше следить в Instagram-аккаунте.

Природный парк Тервете (Tērvetes dabas parks)

Рекомендованный возраст детей: 3+

Расстояние от центра Риги: 78 км

Цена:

  • взрослые - 6 евро;
  • школьники - 4,50 евро;
  • дети дошкольного возраста - бесплатно.

Природный парк Тервете - уникальное место, способное влюбить в себя даже "до мозга костей" взрослых. Но особенно хорошо здесь будет тем, кто, несмотря на возраст, умеет смотреть на мир глазами ребенка. 

В парке не только растут редкие растения и обитают животные, находящиеся под угрозой исчезновения, но и "живут" герои латышских сказок и преданий. В "лесу гномов" вы найдете разнообразные грибы из дерева огромного размера, в "сказочном лесу" встретите Спридитиса и великана Лутаусиса, а также Лесного короля со своей свитой. Не оставит равнодушным вас и деревянный Терветский замок XII века, реконструированный по материалам, обнаруженным при археологических раскопках.

В парке обустроено место для отдыха - с навесами, качелями, лабиринтами и эстрадой.

По предварительным заявкам проводятся организованные экскурсии с гидом, который сопроводит вашу группу в царство преданий и сказок, а также успешно выведет ее из леса.

Более подробную информацию можно узнать на сайте парка.

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