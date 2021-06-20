Под прикрытием Covid-19 крестьянам выплатили больше денег, чем они понесли потерь

В марте и апреле прошлого года опасения в связи с коронавирусом вынудили страну закрыть границы. Сотни тонн сыра и других продуктов питания скапливались на складах латвийских фабрик. Пришлось остановить производства и закупку молока у крестьян. Правительство выделило 45 миллионов евро, чтобы стратегически важная сфера продолжила работу.

"В начале кризиса Covid на какое-то время были закрыты границы, практически остановился экспорт, товар скапливался на складах, цена молока падала из-за невозможности вывезти произведенный товар, оно никому не было нужно, и было ясно, что при таких условиях наша сельскохозяйственная сфера потерпела бы огромные убытки, я бы даже сказал, безвозвратные", - сказал руководитель бюро министра земледелия Янис Эглитис.

В реальности массово уничтожать продукты питания не пришлось. Это делали только девять предприятий, мимо прошло 99% выделенных на эти цели денег.

42 производителям для хранения запасов и обеспечения денежного потока было выплачено 3,3 миллиона евро. И это только четверть от того, что прогнозировалось. Благодаря поддержке производственные предприятия продолжали приобретать продукты у крестьян, несмотря на то, что готовая продукция накапливалась на складах.

И в животноводстве оказалось, что потери не столь и большие. Сначала Минземледелия собиралось поддерживать тех, оборот которых снизился на 25%. В реальности деньги дали всем, так как спад в их подсекторе был минимум 5%. Однако ставку поддержки оставили изначальную, подсчитанную на падение в размере четверти. Животноводам выплатили 26 миллионов.

Минимальная сумма поддержки каждого хозяйства была 100 000 евро. Она была выплачена 31 предприятию. Меньшую сумму выплатили еще 18 тысячам.

"Это все было согласно с правилами Кабинета министров, но мы допускаем, что, возможно, Кабинет министров, принимая такие правила, во все нюансы и не углублялся. Да, поддержка могла осуществляться и при меньшем падении, но соответственно надо было эластично реагировать ставкой поддержки. Ставку поддержки нужно было снижать. По нашим подсчетам, в молочном животноводстве более семи миллионов были не компенсацией падения доходов, а увеличением доходов", - отметила Майя Аболиня, член совета Госконтроля и директор третьего ревизионного департамента.

Минземледелия с заключениями Госконтроля не согласно. И после восстановления экспорта у молочных крестьян продолжаются сложности из-за резкого падения стоимости молока. Если бы государство не оказало поддержку, то местные животноводы не смогли бы конкурировать с латышами и поляками.

"Европейский рынок единый, мы свой товар экспортируем за рубеж. В тот момент, когда литовские крестьяне получают 30 евро за свинью вне зависимости от того, какого она возраста, без условий, наши свиноводы такого не получают, поэтому логично, что наша продажная цена гораздо выше, чем у литовцев. И потребитель в магазине голосует своим кошельком чаще всего. Это означает, что наш крестьянин становится неконкурентоспособным", - отметил Эглитис.