Пн, 21.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог

Под прикрытием Covid-19 крестьянам выплатили больше денег, чем они понесли потерь

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В прошлом году падение в Латвии пережили почти все сферы, однако исключением стало сельское хозяйство. В начале кризиса Covid правительство выделило сфере поддержку для преодоления сложившихся трудностей, теперь же Госконтроль обвиняет власти в том, что поддержка эта была слишком щедрой. Министерство земледелия это отрицает и планирует выплачивать деньги из-за кризиса Covid и в этом году, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

В марте и апреле прошлого года опасения в связи с коронавирусом вынудили страну закрыть границы. Сотни тонн сыра и других продуктов питания скапливались на складах латвийских фабрик. Пришлось остановить производства и закупку молока у крестьян. Правительство выделило 45 миллионов евро, чтобы стратегически важная сфера продолжила работу.

"В начале кризиса Covid на какое-то время были закрыты границы, практически остановился экспорт, товар скапливался на складах, цена молока падала из-за невозможности вывезти произведенный товар, оно никому не было нужно, и было ясно, что при таких условиях наша сельскохозяйственная сфера потерпела бы огромные убытки, я бы даже сказал, безвозвратные", - сказал руководитель бюро министра земледелия Янис Эглитис.

В реальности массово уничтожать продукты питания не пришлось. Это делали только девять предприятий, мимо прошло 99% выделенных на эти цели денег.

42 производителям для хранения запасов и обеспечения денежного потока было выплачено 3,3 миллиона евро. И это только четверть от того, что прогнозировалось. Благодаря поддержке производственные предприятия продолжали приобретать продукты у крестьян, несмотря на то, что готовая продукция накапливалась на складах.

И в животноводстве оказалось, что потери не столь и большие. Сначала Минземледелия собиралось поддерживать тех, оборот которых снизился на 25%. В реальности деньги дали всем, так как спад в их подсекторе был минимум 5%. Однако ставку поддержки оставили изначальную, подсчитанную на падение в размере четверти. Животноводам выплатили 26 миллионов.

Минимальная сумма поддержки каждого хозяйства была 100 000 евро. Она была выплачена 31 предприятию. Меньшую сумму выплатили еще 18 тысячам.

"Это все было согласно с правилами Кабинета министров, но мы допускаем, что, возможно, Кабинет министров, принимая такие правила, во все нюансы и не углублялся. Да, поддержка могла осуществляться и при меньшем падении, но соответственно надо было эластично реагировать ставкой поддержки. Ставку поддержки нужно было снижать. По нашим подсчетам, в молочном животноводстве более семи миллионов были не компенсацией падения доходов, а увеличением доходов", - отметила Майя Аболиня, член совета Госконтроля и директор третьего ревизионного департамента.

Минземледелия с заключениями Госконтроля не согласно. И после восстановления экспорта у молочных крестьян продолжаются сложности из-за резкого падения стоимости молока. Если бы государство не оказало поддержку, то местные животноводы не смогли бы конкурировать с латышами и поляками.

"Европейский рынок единый, мы свой товар экспортируем за рубеж. В тот момент, когда литовские крестьяне получают 30 евро за свинью вне зависимости от того, какого она возраста, без условий, наши свиноводы такого не получают, поэтому логично, что наша продажная цена гораздо выше, чем у литовцев. И потребитель в магазине голосует своим кошельком чаще всего. Это означает, что наш крестьянин становится неконкурентоспособным", - отметил Эглитис.

Сферы продовольствия и сельского хозяйства - одни из редких, которые в прошлом году пережили небольшой рост. В Латвии не снижалось поголовье скота, экспорт продолжился на уровне предыдущего года.

Сами крестьяне указывают, что это свидетельствует о том, что господдержка была адекватной и достигла цели. Закрывать фермы, уничтожать животных и выливать молоко в канавы не пришлось.

Рост сферы сельского хозяйства можно объяснить тем, что в прошлом году был рекордный урожай зерна. Однако и зерноводы получили от Минземледелия поддержку для программы покрытия процентов по кредитам. Деньги выплатили в декабре, когда было известно, что сфера работала в плюс. В других сферах правительство среагировало и исключило растущие сферы из списка поддерживаемых. Это произошло со строительством и информационными технологиями.

В других сферах фирмам нужно было пройти бюрократический лабиринт и доказать, что они пострадали от кризиса. Крестьяне получили поддержку автоматически. Контролеры обвиняют, что такой подход не был солидарным.

В прошлом году выделенное Министерству земледелия финансирование на поддержку крестьян во время кризиса Covid не было использовано полностью. Несмотря на это, в этом году министерство получило еще 45 миллионов евро. Уже сейчас понятно, что в этом году в сфере столь больших потерь не будет.

Пока что в этом году крестьяне из этих денег еще ничего не получили. Если Минземледелия не удастся доказать, что коронавирус продолжает приносить сфере потери, то поддержку придется вернуть в госбюджет.

Общая поддержка в прошлом году в виде пособий, займов, отложенных налогов и других механизмов достигла 1,3 миллиарда евро. В этом году выплачено уже 1,2 миллиарда. В сферах, в которых поддержку выплачивали гораздо медленнее, чем в сельском хозяйстве, падение в прошлом году превысило 30%.

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