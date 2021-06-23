Группа американских экспертов изучит проблемы с сердцем у подростков после вакцинации против Covid-19

Комитет заслушает анализ риска и пользы, пока ученые будут изучать, могут ли эти вакцины вызывать миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление сердечной сумки).

Израиль был первой страной, которая идентифицировала возможную связь между вакцинацией и этими проблемами с сердцем.

"Эти случаи редки, и большинство из них удалось вылечить с помощью отдыха и поддерживающей терапии", - заявила на прошлой неделе директор CDC Рошель Валенски.

Заседание комитета было первоначально запланировано на прошлую пятницу, но было отложено в связи с введением нового государственного праздника в США.

Валенски добавила, что в группе из более чем 20 миллионов вакцинированных подростков и молодых людей было обнаружено более 300 подтвержденных случаев миокардита и перикардита.

Хотя 300 из 20 миллионов - это небольшое число, это все же больше, чем можно было бы ожидать в этой возрастной группе.

На предыдущем заседании по этому вопросу, созванном Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 10 июня, сообщили, что большинство проблем с сердцем возникло у молодых людей в течение недели после приема второй дозы.