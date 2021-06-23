Ср, 23.06.2021
Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет. Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

Группа американских экспертов изучит проблемы с сердцем у подростков после вакцинации против Covid-19

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 23 июня, комитет экспертов, созванный Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), соберется для расследования более 300 подтвержденных случаев сердечных заболеваний у подростков и взрослых после вакцинации mRNA против Covid-19.

Комитет заслушает анализ риска и пользы, пока ученые будут изучать, могут ли эти вакцины вызывать миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит (воспаление сердечной сумки).

Израиль был первой страной, которая идентифицировала возможную связь между вакцинацией и этими проблемами с сердцем.

"Эти случаи редки, и большинство из них удалось вылечить с помощью отдыха и поддерживающей терапии", - заявила на прошлой неделе директор CDC Рошель Валенски.

Заседание комитета было первоначально запланировано на прошлую пятницу, но было отложено в связи с введением нового государственного праздника в США.

Валенски добавила, что в группе из более чем 20 миллионов вакцинированных подростков и молодых людей было обнаружено более 300 подтвержденных случаев миокардита и перикардита.

Хотя 300 из 20 миллионов - это небольшое число, это все же больше, чем можно было бы ожидать в этой возрастной группе.

На предыдущем заседании по этому вопросу, созванном Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 10 июня, сообщили, что большинство проблем с сердцем возникло у молодых людей в течение недели после приема второй дозы.

В настоящее время в США для подростков 12 лет и старше одобрена только вакцина Pfizer.

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