С изменениями в налогообложении посылок 220.lv прогнозирует рост объема продаж

"Поскольку в будущем товары стоимостью менее 22 евро будут облагаться налогом с первого цента, победят компании электронной коммерции, работающие в этом ценовом сегменте в ЕС, в том числе и мы. На 220.lv товары стоимостью до 22 евро составляют большую часть всех заказов", - сказала Бубко.

По ее словам, самыми популярными заказами в этой ценовой группе являются косметика, детские товары и различные аксессуары для мобильных телефонов, аудио- и фотоаппаратура.

"Не исключено, что доля торговли этими товарами заметно увеличится в свете изменений в налоговой политике", - сказала Бубко.

Она также отметила, что в течение года в странах Балтии в ценовой категории до 22 евро делается примерно 2 млн заказов, и объем продаж 220.lv растет каждый год, но теперь интернет-магазин прогнозирует огромный скачок.

По мнению Бубко, грядущие изменения также открывают больше возможностей для игроков электронной коммерции в нашем регионе и в ЕС в целом.

"Очевидно, что изменения будут стимулировать торговцев из ЕС как к расширению, так и к конкуренции друг с другом, что, конечно, является хорошей новостью для покупателей, независимо от того, в каких интернет-магазинах они делали покупки ранее", - заявила представитель 220.lv.

Она также отметила, что до сих пор значительную часть заказов составляли товары из Великобритании, но уже после выхода этой страны из ЕС большой поток клиентов переориентировался на другие сайты, что положительно повлияло на электронную коммерцию в ЕС.

"Поскольку мы знали о новом регламенте уже в течение нескольких лет, мы полностью к нему готовы. Все наши цепочки подготовлены к тому, чтобы покупатели не испытали сюрпризов или неудобств, если нагрузка внезапно стремительно возрастет", - сказала Бубко.

Уже сообщалось, что с 1 июля все товары, приобретенные в интернет-магазинах стран, не входящих в ЕС, должны быть задекларированы на таможне и будут облагаться НДС.