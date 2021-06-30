Гороскоп Василисы Володиной на июль 2021 года: сюрпризы второго месяца лета

Советы Василисы Володиной для представителей всех знаков Зодиака:

Овен

Овны в прекрасной форме и могут уделить время по-настоящему интересным делам. Важно не поссориться с друзьями, разойдясь во мнениях, и не потратить деньги зря на первой неделе июля. Не играйте на бирже и нервах близких. С 9 июля должно стать легче, а с 30-го - спокойнее.

Телец

Тельцы в центре внимания и жизненных битв. Опасно выступать против руководства активным фронтом - пошатнете свое благополучие. Дни с 12 по 16 июля принесут пронзительное душевное единение с кем-то из близких. А еще июль - хорошее время для занятий танцами и спортом.

Близнецы

Ваша жизнь еще недавно буксовала, а теперь летит. И "приключения" еще предстоят. Черная Луна во второй половине июля добавит Близнецам опасного упорства и желания отомстить окружающим, наказать, обидеть их. Контролируйте темные стороны своей натуры. После 12 июля легче решать финансовые вопросы, исправляя старые ошибки.

Рак

Раки проявят максимум красноречия и будут готовы к интеллектуальному прорыву. Время договариваться и раскрывать секреты. Начало июля принесет жесткую борьбу за деньги - успешную, если не спасуете. Середина месяца - встречи с друзьями и заряд бодрости.

Лев

С 1 по 10 июля покажется, что весь мир желает одного - ограничить вас в законных правах, ущемить, обойти, вторгнуться на вашу территорию. Но неправы именно вы, а не окружающие. Не включайтесь в конкуренцию без особой необходимости, промахнетесь. Размышляйте о будущих планах.

Дева

Держите руку на пульсе, не отстраняйтесь от происходящего - именно вам разбираться с последствиями того, что сейчас делают близкие. Конец июля развяжет вам руки и позволит активно взяться за дело. Партнер охотно уступит пальму первенства.

Весы

Пока другие выходят вперед, выжидайте и подыгрывайте. Брать на себя всю ответственность не стоит, достаточно оказать поддержку лидерам и, присоединившись к свите, собрать свои бонусы (до 22 июля). А после уйти в тень и заняться решением тактических вопросов.

Скорпион

Начнется июль сложно, с массой проблем в разных сферах жизни. Ограничения и неудобства дома. Повышенная нагрузка и нервотрепка на работе. И даже любимый человек не поддержит. Постарайтесь получить радость от процесса работы, а не только от результата. Помехи и препятствия воспринимайте как временное досадное недоразумение.

Стрелец

У вас еще есть целый месяц на то, чтобы воплотить свои мечты, которые касаются родителей, недвижимости, страны проживания. До конца июля вы на своей территории. Не удивляйтесь неадекватности людей, которые вас окружают. Это не ваша проблема. С 28 июля вы будто вернетесь в прошлое на несколько месяцев.

Козерог

Кто-то расслабляется, а вы тащите груз ответственности и отдуваетесь за всех. Не отчаивайтесь и следуйте своему пути! Во второй декаде июля возможны атаки недоброжелателей на вашу репутацию, особенно к 25-26 июля.

Водолей

Удача ненадолго улыбнулась и вот опять грозится уйти? Это только кажется. Вы уже вступили в новый важный этап и полное обновление неизбежно, хотя оно не может быть быстрым. Первая декада июля дарит вызовы судьбы в виде борьбы с партнером по браку или бизнесу. А позднее забуксуют вопросы, связанные с жильем.

Рыбы