"Я хотел уничтожить весь мир": L'One рассказал о конфликте с лейблом Black Star

"Когда началась история - она развивалась у всех на глазах - в которой у меня пытались все забрать, я хотел уничтожить весь мир. Страдали все, кто попадался под руку, включая близких и родных. Но постепенно это переросло в принятие и прощение. Смысл скалиться и злиться при одной мысли об этих людях? Как-то отпустилось и все - и жить стало намного легче, я спокойно пожал руки", - рассказал он о ситуации с лейблом Black Star.

В апреле рэпер Леван Горозия вернул себе права на творческий псевдоним. Артист рассказал о завершении разбирательств в Instagram.

"L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит. Ведь мы всегда в самом начале. Поехали!" - написал артист.

По словам исполнителя, он подписал соглашение вместе с руководителями лейбла Пашу и Вальтером, согласно которому снова может создавать музыку под своим сценическим именем. Горозия подчеркнул, что судебный конфликт, который длился около двух лет, полностью улажен.